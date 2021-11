Freiburgs Streich schwärmt: Spiele gegen Bayern "etwas Wunderbares"

16. Mai 2015: Stichwort Nils Petersen und die 89. Minute: Am vorletzten Spieltag brauchte der abstiegsbedrohte SC Freiburg dringend Punkte. Gegen das Team von Pep Guardiola, das schon als Meister feststand, setzte wohl niemand auf den SC. Die frühe Bayern-Führung glichen die Freiburger aus, bis kurz vor Schluss deutete alles auf ein Unentschieden hin. Vier Minuten vor Ende kam Ex-Bayern-Stürmer Nils Petersen in die Partie und traf - natürlich - in der 89. Minute zum 2:1. Trotz einem erneuten Last-Minute-Goal von Petersen am letzten Spieltag stieg der SC Freiburg ab. Der vierte Sieg der Freiburger über den FC Bayern blieb der vorerst letzte.

