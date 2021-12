Hut ab, Christian Streich!

Vor genau zehn Jahren hat Christian Streich den SC Freiburg als Cheftrainer übernommen und seitdem eine Ära geprägt. SWR-Sportredakteur Thomas Wehrle erinnert sich.

Anfang Januar wars. Vor jetzt bald zehn Jahren. Da hatte mich der SC Freiburg eingeladen, den Neujahrsempfang zu moderieren. Das Ganze drohte eine triste Angelegenheit zu werden, der SC hatte das letzte Pflichtspiel des Jahres 2011 mit 1:4 gegen Meister Borussia Dortmund verloren. Fünf Tage später hatte der Verein erstmals in der Bundesliga mit Marcus Sorg seinen Coach gefeuert, sein Assistenztrainer Christian Streich rückte auf den Chefposten. Wie lange, da wollte sich niemand festlegen im Breisgau.

Der Empfang fand im provisorischen ViP-Zelt hinter dem Dreisamstadion statt, das war nach der 1:4 Pleite stehen geblieben. Sonst hatte sich ziemlich viel verändert beim SC. Die Gäste waren neugierig auf den neuen Cheftrainer, ich auch. Wir alle kannten Christian Streich als Chef der Fußballschule. Er wurde geschätzt wegen seiner Fachkenntnis und seiner Erfolge, er polarisierte wegen seines überbordenden Temperaments.

Spieler sind begeistert vom neuen Coach

Der Neu-Trainer und einige Führungsspieler der Mannschaft kamen direkt aus dem Wintertrainingslager zum Empfang. Und danach wurde es spannend. Die Spieler waren geradezu beseelt von der Arbeit im Süden. Hymnisch beschrieben sie die Trainingsarbeit von Christian Streich: er mache jeden Spieler besser, in jedem Training, in jedem Gespräch. Gestandene Profis wie Jan Rosenthal waren genauso begeistert wie Eigengewächs Oliver Baumann. Ich habe nie wieder mit so euphorisierten Fußballprofis gesprochen wie an diesem Abend. Und ich dachte, vielleicht geht da ja doch noch was mit dem Klassenerhalt und Christian Streich.

Den neuen Chef interviewte ich vor den geladenen Gästen. Es war eines der ersten, wenn nicht das erste lange Interview für Christian Streich. Er war höflich, wertschätzend wie heute noch - aber er war auch vorsichtig. Das Gespräch kam nicht so richtig ins Laufen solange wir über den Trainer selbst sprachen. Dann fragte ich nach der Mannschaft und nach ihren fußballerischen Möglichkeiten. Und auf einen Schlag erfüllte Christian Streich den Raum mit Energie und Präsenz. Die Menschen hingen an seinen Lippen und feierten den neuen Cheftrainer am Ende. Auch die, die beim SC gezögert hatten, Christian Streich zum Chef zu machen.

Ein absoluter Glücksfall für den SC Freiburg

Am Ende des Abends lebte die Hoffnung. Und Christian Streich hat alle Hoffnungen in den letzten Jahren mehr als erfüllt. Er ist der absolute Glücksfall für den SC. Bewundernswert wie er es schafft, auch nach zehn Jahren, Spieler, Fans und Verantwortliche zu begeistern, sie mit seiner Energie und seiner Kompetenz mitzureißen. Seine klare Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen macht ihn darüber hinaus zum Glücksfall für den gesamten deutschen Fußball. Denn auch in diesem Punkt ist er einzigartig. Leider.

Dass Christian Streich eine Ära prägen sollte, ein unglaublich erfolgreiches Jahrzehnt mit dem SC, war damals im Festzelt nicht absehbar. Damals sorgte er für Aufbruchsstimmung rund ums Dreisamstadion. Die Voraussetzung für alles, was noch kommen sollte. Die Reise mit ihm geht weiter, egal wie lange noch. Ich sage: Hut ab, Christian Streich!