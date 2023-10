Emotionale Momente in Freiburg: Kapitän Christian Günter, der wegen einer Infektion seines gebrochenen Unterarms ausfällt, wurde rund um das Augsburg-Spiel aufgemuntert und gefeiert.

Es ist völlig unklar, wann Christian Günter wieder zurück auf den Platz kehrt. Eine Infektion in seinem gebrochenen Unterarm verlängert die Leidenszeit des Freiburger Kapitäns auf unbestimmte Zeit. Gegen den FC Augsburg (2:0) war er erstmals wieder als Zuschauer im Stadion - mit eingeschientem Arm. Es war ein emotionaler Besuch für den 30-Jährigen. Auch, weil sich seine Mitspieler etwas ganz Besonderes hatten einfallen lassen.

Fans skandieren minutenlang "Christian Günter, du bist der beste Mann"

Die komplette Mannschaft wärmte sich in Trikots mit Günters Namen und seiner Rückennummer 30 auf. "Ich glaube, das ist das Mindeste, was wir für ihn machen können", sagte Vincenzo Grifo im Anschluss an die Partie. "Er hat eine schwierige Zeit jetzt hinter sich und ist auf dem Weg der Besserung. Wir sind für ihn da." Damit aber nicht genug: Nach Abpfiff skandierten die Fans minutenlang "Christian Günter, du bist der beste Mann" von den Rängen.

Der Kapitän ist nicht zu ersetzen

Wie sehr Günter fehlt, war auch gegen Augsburg wieder spür- und sichtbar. Denn dem SC Freiburg fehlt in dieser Saison noch die Leichtigkeit des Seins. Auch wenn das Spiel 2:0 gewonnen wurde, war es ein hart erkämpfter Arbeitssieg. Natürlich liegt das nicht nur am fehlenden Christian Günter, aber eben auch. Der Kapitän ist nicht zu ersetzen. Er fehlt der Mannschaft auf dem Platz als Antreiber und Stabilisator.

Trainer Christian Streich freute sich aber sichtlich, dass Günter aber überhaupt im Stadion sein konnte: "Er hat einen harten Weg schon hinter sich und vor sich auch noch ein bisschen was. Wenn der Günni da ist, hilft er uns immer, weil er einen positiven Einfluss auf die Jungs hat."

Christian Streich hofft auf eine rasche Gesundung

Bereits vor der Partie hatte Streich bei "DAZN" gesagt: "Wir hoffen, dass der Christian gesundet, das ist das Allerwichtigste. Wenn er gesundet, wird er in drei, vier, fünf Monaten auch wieder Fußball spielen können."

Und auch wenn die Gesundheit von Christian Günter über allem steht, immer wieder wird deutlich, wie schmerzlich er vermisst wird. Das bestätigte auch Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach am Sonntagabend in SWR Sport. Günter sei als Mensch unersetzlich und fehle als Führungsfigur in der Kabine, im Training und neben dem Platz.

Immerhin hat sich der SC Freiburg auch ohne seinen Kapitän stabilisiert und in den letzten beiden Spielen zu Null gespielt. Das bringt Selbstvertrauen, und das ist mit Blick auf die anstehenden Aufgaben wichtig. Am Donnerstag kommt West Ham United zum nächsten Europa League Duell und dann geht es zum FC Bayern München in der Bundesliga. Der Kapitän, Christian Günter wird auch in diesen Spielen schmerzlich vermisst werden.