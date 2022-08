Dank Vincent Vermeij: Freiburg II siegt beim BVB II

Dank eines Doppelpacks von Vincent Vermeij hält der Höhenflug von Freiburg II in der 3. Liga an. Die Breisgauer gewannen am 6. Spieltag bei Borussia Dortmund II mit 2:0 (1:0).

Vincent Vermeij war der Mann des Tages beim 2:0-Auswärtserfolg des SC Freiburg II bei Borussia Dortmund II. Der Niederländer traf in der 41. Minute per Kopf zum 1:0 für die Gäste. Zuvor war Lars Kehl an BVB-Schlussmann Luca Unbehaun gescheitert. Vermeij hatte anschließend wenig Mühe, den Abpraller aus wenigen Metern einzunicken. Vermeij trifft doppelt Der Angreifer sorgte dann auch für den zweiten Freiburger Treffer. Nach einem Steckpass von Max Rosenfelder blieb Vermeij frei vor Unbehaun cool und sorgte für das 0:2 (61.). Das dritte Saisontor für den 28-Jährigen. Weitere Treffer fielen nicht mehr, Freiburg zeigte eine konzentrierte Defensivleistung. Der SC liegt durch den Auswärtssieg mit nun 13 Punkten aus sechs Spielen auf Rang drei der 3. Liga. Der BVB II ist indes mit nur vier Zählern Vorletzter.