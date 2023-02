SC Freiburg schaut mit großen Augen in Richtung Champions League

Ein Auswärtssieg, 40 Punkte und Platz vier - es läuft gut beim SC Freiburg. Allerdings brauchte es beim 2:0-Sieg in Bochum Support der ganz besonderen Art.

Die Spieler des SC Freiburg bejubelten einen mühsam erkämpften 2:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum. "Es war ein Fight. Wir haben diesen Fight bestanden, und das ist toll gewesen", meinte Freiburgs Trainer Christian Streich. Nach diversen Packungen in Leipzig (1:3), in Wolfsburg (0:6) und bei Borussia Dortmund (1:5) gab es endlich mal wieder einen Auswärtserfolg - der erste im aktuellen Kalenderjahr, der erste seit Oktober 2022 (2:0 auf Schalke). Es war der zwölfte Saisonsieg der Breisgauer - 40 Punkte, Platz vier, der am Saisonende für den Start in der Champions League berechtigen würde.

Freiburger Jubel in Bochum und in Offenburg

Erleichterung bei den Freiburger Spielern in Bochum. Jubel bei den Freiburger Fans in Zunsweier bei Offenburg (Ortenaukreis). "Ich habe damit gerechnet, dass wir zu Null spielen", freut sich Mickey Vetter. "Ich habe gesagt, ein 1:0 gibt es auf jeden Fall, mit Glück ein 2:0. Ich muss mich revidieren: Das 2:0 war verdient und nicht glücklich."

In "Bauers Sportstudio" wird seit Jahren gemeinsam gelitten und gefeiert. Das Public Viewing hat sich innerhalb des Ortes herumgesprochen. Für viele ist es eine willkommene Alternative zum Reise-Stress. Denn bei Auswärtsspielen bleiben diese SC Anhänger meist in der Heimat. Trotz der bitteren Pillen zuletzt: Insgesamt stimme die Bilanz, meint Michael Bauer, Chef von Bauers Sportstudio: "Es hält sich die Waage." Doch beim Gedanken an die letzten beiden erfolgreichen Jahre verschiebt sich das Gewicht ein wenig: "Siege da", sagt er und hebt die linke Hand etwas höher, "Niederlagen ein bisschen weiter unten."

Gregoritsch schießt den SC Freiburg in Führung

In Bauers Sportstudio sind grundsätzlich alle Fans willkommen, natürlich überwiegen SC-Anhänger, aber auch Bayern-, BVB- und FCK-Fans sind am Samstag dabei. Seit 1962 besteht zwischen dem SV Zunsweier und dem VfL Bochum eine Sportfreundschaft, doch die ruhte am Samstag.

Freiburg tat sich bei den heimstarken Bochumern erwartet schwer und erspielte sich wenige Chancen. Doch dann die 39. Minute - Gregoritsch mit dem 1:0 per Dropkick. Es war das achte Saisontor für den Österreicher. "Wir sind sehr zufrieden. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel, Bochum hat es sehr gut gemacht", meinte der 28-Jährige.

Mit großen Augen in Richtung Champions League

Freiburg nahm die knappe Führung mit in die Pause. In Zunsweier war es Zeit für die "Bochumer Schlachtplatte". Auch das hat in Bauers Sportstudio Tradition: "Zu den Spielen machen wir immer spezielle Sachen", berichtet Michael Bauer. "Entweder badische Sachen oder in diesem Fall 'Bochumer Schlachtplatte', also Currywurst, Pommes. Irgendwas findet man immer."

Kurz nach Wiederanpfiff gelang Lucas Höler per Kopf das 2:0. Der Sieg war verdient, aber ein hartes Stück Arbeit. Die Fans in Zunsweier hatten Verständnis für das zähe Spiel: "Du hast halt gemerkt, dass es in Wolfsburg einen Haufen Gegentore gab. In Dortmund hast du eine Fünfer-Packung gefangen", so Mickey Vetter. "Jetzt war es wieder ein Auswärtsspiel, das hat man gemerkt. Der Kopf war einfach müde, und man ist mit einer gewissen Portion Respekt darangegangen." Die drei Punkte wurden in Bauers Sportstudio gefeiert wie sonst auf der Freiburger Südtribüne. Und da der SC Freiburg jetzt auch wieder auswärts gewinnt, können die Breisgauer mit großen Augen in Richtung Champions League schauen - die von Erfolg zu Erfolg näher rückt.