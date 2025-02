Elfer-Fehlschuss ohne Folgen - SC Freiburg siegt beim FC St. Pauli

Die Elfmeter-Misere des SC Freiburg fand im Spiel beim FC St. Pauli ihre Fortsetzung. Am Ende durfte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster aber dennoch jubeln.

Tabellenplatz fünf, nur ein Punkt hinter dem Champions-League-Rang vier: Der SC Freiburg spielt abermals eine sehr erfolgreiche Saison in der Fußball-Bundesliga. Die Umstellung von Trainer-Urgestein Christian Streich auf Julian Schuster hat reibungslos geklappt, an diesem Wochenende darf der Sport-Club einen knappen 1:0-Erfolg beim FC St. Pauli feiern. Nur eine Sache funktioniert in dieser Saison alles andere als gewünscht.

Vincenzo Grifo vergibt Panenka-Elfer

Es lief die 45. Minute im Millerntor-Stadion, als Schiedsrichter Benjamin Brand auf den Elfmeterpunkt zeigte. Sekunden zuvor hatte St. Paulis Jackson Irvine seinen Freiburger Gegenspieler Ritsu Doan bei einem Kopfballduell im Strafraum mit dem Ellenbogen am Kopf getroffen. Es war kein schweres Foul, aber die Entscheidung stand.

Vincenzo Grifo, über viele Jahre Mr. 100 Prozent vom Punkt, trat an zum Duell mit St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj. Grifo lief an, lupfte den Ball im Panenka-Style in die Mitte - genau in die Hände von Vasilj. Der Torhüter war einfach stehengeblieben und parierte den Schuss ohne Mühe. Die große Chance beim Stand von 0:0 zur Führung für den SC Freiburg - vergeben.

"Ich war mir ziemlich sicher, dass er in die Ecke springt", sagte Vincenzo Grifo im Sportschau-Interview nach der Partie. "Ich weiß nicht, ob ihm da jemand etwas zugeflüstert hat, Noah Weißhaupt oder so, dass ich in die Mitte chippen könnte. Es war leider heute nicht die richtige Entscheidung." Von den Kollegen gab es aufmunternde Worte. "Die Jungs haben mich supportet, auch in der Halbzeit. Sie sagten: Kopf hoch, du hast schon so viele gemacht, dir sei verziehen. Und ich bin den Jungs natürlich dankbar, dass wir hier trotzdem den Sieg geholt haben", so Grifo.

Grifo scheiterte auch in der Hinrunde an Vasilj

Für Grifo war es bereits der dritte Fehlversuch aus elf Metern in der aktuellen Bundesliga-Saison. Kurios: Bereits in der Hinrunde trat der 31-Jährige gegen den FC St. Pauli zum Elfmeter an - und scheiterte an Vasilj. Dem Schlussmann der Hamburger gelang damit das seltene Kunststück, in einer Saison gleich zwei Strafstöße des Freiburgers zu entschärfen. Zudem verschoss Grifo einen weiteren Elfmeter beim 0:0 im Auswärtsspiel bei Union Berlin.

Fortsetzung der Freiburger Elfmeter-Schwäche

Insgesamt sorgt die Elfmeterstatistik des SC Freiburg in dieser Spielzeit für Ernüchterung. Neben Grifo scheiterte auch Lucas Höler bereits vom Punkt (Anfang September beim 0:2 bei Bayern München), Florent Muslija vergab einen Strafstoß bei der 1:3-Pokal-Niederlage in Bielefeld. Den einzigen verwandelten Elfer bei insgesamt sechs Versuchen konnte Grifo im DFB-Pokal beim Heimsieg gegen den HSV verbuchen.

Gerade beim italienischen Ausnahmespieler in Reihen der Breisgauer überrascht die schwache Quote vom Punkt. Denn: Zwischen dem 21. Februar 2016 und dem 11. Dezember 2021 verschoss Vincenzo Grifo keinen einzigen Strafstoß, über alle Pflichtspiel-Wettbewerbe hinweg. Insgesamt verwandelte er in seiner Profikarriere bereits 39 Elfmeter, dem gegenüber stehen seit diesem Samstag acht Fehlversuche. Sein Rezept gegen den Elfer-Fluch: "Der nächste muss einfach rein. Egal wie."

Ex-Freiburger Treu lässt den Sport-Club jubeln

Anders als noch in der Hinrunde gab es für den SC Freiburg am Samstag trotz des vergebenen Elfers Grund zum Jubeln. In der 88. Minute brachte Eren Dinkci den Ball zu Christian Günter, dessen scharfe Hereingabe vom ehemaligen Freiburger Philipp Treu ins Tor abgefälscht wurde. Das 1:0 für Freiburg bedeutete gleichzeitig den Endstand und damit drei Punkte für die Südbadener. Der Fehlschuss von Grifo blieb ohne negative Folgen.

Für die Freiburger geht es bereits am kommenden Freitag weiter, dann ist Werder Bremen zu Gast im Breisgau (20:30 Uhr). Der Sport-Club wird alles daran setzen, dass die sehr ordentliche Punkte-Quote gehalten oder sogar ausgebaut wird. Und vielleicht ergibt sich ja nach einem Vergehen im Strafraum auch die Möglichkeit, die Elfmeter-Quote zu verbessern.