SC Freiburg verliert gegen FC Bayern: Die Reaktionen

In einem emotionalen Duell musste sich der SC Freiburg dem FC Bayern München knapp geschlagen geben. So äußerten sich die Beteiligten nach dem Abpfiff.

Matthias Ginter: "Ich glaube, es war das erwartete Spiel. Bayern hatte natürlich viel Ballbesitz, viele Spielanteile. Wir hatten tatsächlich mehr Chancen als am Dienstag – so gefühlt. Aber Bayern war spielbestimmend, das ist kein Thema. Wenn wir wieder ein Quäntchen Spielglück haben, gehen wir vielleicht kurz vor der Pause bei dem Pfostenschuss in Führung. Mit den Fans im Rücken wäre heute schon einiges möglich gewesen, wir haben einen großen Kampf geliefert."

Nicolas Höfler: "Wir haben wieder sehr gut verteidigt, aber natürlich hatte Bayern wieder seine Chancen. Das bekommst du nicht ganz verhindert. Bayern hat dann ein Tor aus keine Ahnung wie vielen Metern gemacht – wie wir am Dienstag. Da war definitiv auch ein bisschen Glück dabei. Insgesamt haben wir ein gutes und stabiles Spiel gemacht. Wir haben jetzt eine ganze Woche bis zum nächsten Spiel, da können wir uns erholen und Kraft tanken. Das am Dienstag war ein schönes Erlebnis. Aber es war wichtig, dass wir das abhaken."

Mark Flekken: "Wir hatten gute Chancen, leider haben wir uns für die harte Arbeit nicht belohnt. Aber wir haben wieder mal alles gegeben. Ich kann der Mannschaft nix vorwerfen, wir haben alles in die Schale geworfen, sehr viel investiert, wieder super dagegengehalten – wie am Dienstag auch. Auch nach dem Tor haben wir nicht aufgehört, unser Spiel trotzdem durchgezogen, waren mutig und haben uns Chancen herausgespielt. Leider hat es nicht gereicht. Zum Glück haben wir jetzt eine lange Woche und können uns gut auf das Spiel gegen Bremen vorbereiten. Das wird kein leichteres Spiel als gegen Bayern."

Thomas Tuchel: "Ich bin zufrieden, weil das Ergebnis ein gerechtes Ergebnis ist. Wir hätten höher gewinnen können und müssen. Wir mussten ja erst vor ein paar Tagen erfahren, dass auch mal eine Halb-Chance reicht, um ein Tor zu kriegen. Deshalb war es dünnes Eis, auf dem wir uns da bewegt haben – unabsichtlich. Zu unseren Qualitäten haben wir Kampfgeist und Willen gezeigt – der ja auch nötig ist, um zu bestehen. Freiburg hatte zwölf Spiele in Folge kein Heimspiel verloren. Unsere Chancen waren riesengroß, sodass wir uns schon gewünscht hätten, das zweite und dritte Tor nachzulegen, um es dann ruhiger nach Hause zu kriegen. Am Ende, wenn du nur 1:0 gewinnst, fühlt es sich dann auch nochmal extrem emotional an."