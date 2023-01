Noch immer zweifeln viele daran, dass der SC Freiburg der Dreifachbelastung standhält und das Pensum bis Saisonende gehen kann. Zeit für ein Umdenken, findet SWR-Sportreporter Markos Kastanis.

"Ich freue mich wahnsinnig. Wir haben am Donnerstag Europapokal, wir spielen am Sonntag Bundesliga und am Donnerstag wieder Europapokal", rief Christian Streich am Tag nach dem DFB-Pokalfinale 2022 den Freiburger Anhängern zu. Was war das für eine Saison! Platz sechs in der Liga, das Pokal-Endspiel gegen Leipzig nur knapp im Elfmeterschießen verloren. Fußball-Deutschland war begeistert von der sympathischen Mannschaft mit dem vergleichsweise überschaubaren Etat.

Der Sport-Club ist keine Eintagsfliege

Doch nun ahnten viele Böses. Eine international unerfahrene Mannschaft, die es nicht gewohnt ist, alle drei Tage zu spielen – wie steckt sie dieses hohe Pensum weg? Und ich gebe zu, auch ich hatte meine Zweifel. Knapp sechs Monate später: Freiburg steht zur Winterpause auf Tabellenplatz zwei in der Liga, ist in der Europa League ungeschlagen in die nächste Runde eingezogen und mischt auch im Pokal noch mit. Zufall? Glück? Weder noch.

Freiburg wie im Rausch

Die Freiburger schweben auf einer Wolke. Die Mannschaft kompensiert die fehlende Erfahrung und die hohe Belastung mit Leidenschaft und Spaß am Spiel. Für die meisten Profis ist es das erste Jahr auf internationaler Bühne. Es ist ein Schritt in der Karriere, den man nicht einfach nebenbei erleben, sondern voll auskosten möchte.

Gut, dass man in Freiburg von schweren Verletzungen bisher weitestgehend verschont blieb. Einzig Lucas Höler brach sich während der Vorbereitung den Mittelfuß. Glück im Unglück: Eine Verletzung während der laufenden Saison in einer eingespielten Mannschaft hätte im Spiel des SC deutlich größeren Schaden anrichten können. Besonders bemerkenswert: Im Gegensatz zu vielen anderen Konkurrenten in der Liga wirft Christian Streich nicht die Rotationsmaschine an. Die lange Winterpause tut vielen Spielern also gut, um Kraft für die bevorstehenden Aufgaben im neuen Jahr zu tanken.

Quo vadis, lieber SC?

Von internationalen Ambitionen möchten sie in Freiburg nicht viel wissen. Dem ersten Saisonziel "Klassenerhalt" dürfte aber nichts im Weg stehen. Ja, die Teams im oberen Tabellenbereich sind eng beisammen. Aber es spricht nichts gegen den SC Freiburg. Die Saison-Hinrunde wird im Januar 2023 mit zwei Gradmessern abgeschlossen. Die Gegner heißen Frankfurt (Platz 4) und Wolfsburg (Platz 7). Dann wird sich zeigen, ob der SC weiter auf seiner Wolke schwebt, oder ob die lange Pause für leichte Turbulenzen gesorgt hat. Sollte Freiburg diese beiden Spiele positiv gestalten und auch weiterhin nahezu verletzungsfrei bleiben, könnte der Sport-Club seiner Vereinsgeschichte ein neues Kapitel hinzufügen: die Teilnahme an der Champions League.