Der Weg des SC Freiburg ins Pokal-Halbfinale

Der SC Freiburg spielt im DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag (02.05./20.45 Uhr) gegen RB Leipzig. Die beiden Bundesligisten standen sich im vergangenen Jahr im Finale gegenüber. Freiburg verlor erst im Elfmeterschießen. Gelingt nun im Halbfinale die Revanche?

1. Runde : 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg 1:2 n.V.

2. Runde: SC Freiburg - FC St. Pauli 2:1 n.V.

Achtelfinale: SV Sandhausen - SC Freiburg 0:2

Viertelfinale: FC Bayern München - SC Freiburg 1:2

Der SC Freiburg hat bei seinem DFB-Pokal-Auftakt eine packende Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern hingelegt und konnte nur knapp das frühe Aus verhindern. Vor über 38.000 Zuschauern auf dem Betzenberg kämpften die Breisgauer hart gegen die Verteidigung des Zweitligisten, der für wenig Entlastungsangriffe sorgte. Das Spiel war in der ersten Hälfte von wenigen Torchancen geprägt und es dauerte bis Mitte der ersten Halbzeit, bis sich beide Mannschaften ernsthafte Gelegenheiten boten. Doch dann geschah das Unerwartete: Maximilian Eggestein verlor den Ball im Mittelfeld, Marlon Ritter nutzte die Chance für den FCK und wagte einen Schuss aus gut 50 Metern. Mit SC-Torhüter Mark Flekken zu weit vorne war das Tor der Freiburger offen und der Ball landete im Netz, der FCK führte mit 1:0.

Erst in den letzten Minuten der zweiten Hälfte wurde das Spiel intensiver und es gab Torchancen für beide Teams. Nach einem Eckball in der 82. Minute für den SC bediente der eingewechselte Nils Petersen Roland Sallai, der den Ball schließlich ins Tor brachte. Es ging in die Verlängerung und Freiburgs Doan erzielte das entscheidende Tor durch einen Freistoß und verhinderte das Elfmeterschießen und vorzeitiges Aus für den Bundesligisten.

Die Mannschaft von Christian Streich konnte sich erst nach etwa einer halben Stunde die erste Chance gegen den FC St. Pauli erspielen: Der Fernschuss von Günter ging jedoch knapp über das Tor. Dieser ließ den Sport-Club ins Rollen bringen, dann drehte jedoch St. Paulis Daschner auf der anderen Seite auf. Nach einem misslungenen Rückpass von Keven Schlotterbeck lupfte er den Ball über Freiburgs Keeper Noah Atubolu zur Pausenführung ins Netz.

Die Breisgauer schafften es bis zur Nachspielzeit nicht, entscheidende Torchancen herauszuspielen. Erst als in der 93. Minute ein langer Ball aus der Freiburger Hälfte in den Strafraum der Hanseaten gelange,, Keitel zwei Gegenspieler aussteigen ließ und auf Ginter spielte, brachte dessen Kopfballtor den Bundesligisten in die Verlängerung. Alles deutete auf ein Elfmeterschießen hin, als Grifo eine scharfe Ecke auf Gregoritsch schlug und dieser per Kopf den Ball einnetzte. Ein packendes Pokalspiel, bei dem der SC Freiburg als Sieger hervorging und ins Achtelfinale einzog.

Im DFB-Pokal Achtelfinale stand der SC dem Zweitligisten SV Sandhausen gegenüber. Das Spiel wurde von den Freiburgern bestimmt, während der SVS auf eine defensivere Taktik setzte und auf Konter lauerte. Trotz überwiegendem Ballbesitz und dominanter Spielkontrolle tat sich der Bundesligist schwer, Torchancen zu kreieren. Gefahr für den SVS entstand meistens nur durch Standards. Die Vorentscheidung fiel in der 87. Minute durch ein Eigentor von Al Ghaddioui, der einen Eckball von Grifo ins eigene Tor lenkte. Obwohl sich der SVS nicht geschlagen gab und in der Nachspielzeit fast durch Christian Kinsombi den Ausgleich erzielt hätte, konnte Nils Petersen, mal wieder in der Joker-Position, nach einem fehlgeschlagenen Abschlag des SVS-Keepers Drewes in der 95. Minute das zweite Tor zum Sieg für die Breisgauer erzielen.

Freiburg nahm von Anfang an den Münchnern die Räume im Aufbau und verhinderte ein sonst schnelles Spiel der Bayern. Obwohl der FC Bayern mehr Ballbesitz hatte, kam er selten zu Abschlüssen. Ein Eckball in der 19. Minute führte zum Führungstreffer von Dayot Upamecano. Freiburg antwortete schnell mit einem sehenswerten Fernschuss von Höfler in der 27. Minute. München hatte in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, konnte jedoch nicht mehr in Führung gehen.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnittes gab es wenig gute Torgelegenheiten. Das Spiel wurde einseitiger, die Bayern dominierten das Spiel weiter und nagelten die Freiburger in ihrer eigenen Hälfte fest. Abgesehen von einem Lattenschuss von Parvard blieb es aber bei wenigen Torgelegenheiten. Es schien, als ob das Spiel mal wieder in die Verlängerung gehen würde, als der eingewechselte Musiala einen Schuss von Höfler mit den Armen blockte und der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Lucas Höler verwandelte den Elfmeter eiskalt und brachte den SC Freiburg überraschend ins Halbfinale.