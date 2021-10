Freiburg auch nach Umzug unbezwingbar

Der SC Freiburg bleibt der einzige ungeschlagene Klub der Liga. Die Freude über das 1:1 (0:1) gegen Leipzig wurde von einem Notfalleinsatz getrübt.

Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, hatte vor dem Umzug ins neue Europa-Park-Stadion eine Bitte. "Ich hoffe sehr, dass dieser Geist, auch dieses Ankämpfen gegen Größeres und nicht zu glauben, schon bei den Größeren zu sein, dass der bleibt", sagte er. Der Verein, die Fans, die Spieler dürften sich nicht blenden lassen "von irgendwelchen Dingen, die ein bisschen neuer und schicker erscheinen". Streich forderte Demut - und seine Mannschaft bewies beim ersten Pflichtspielauftritt im neuen Zuhause, dass sie nicht Gefahr läuft, Allüren zu entwickeln.

Streich lobt sein Team in höchsten Tönen

Sein Team lief, rackerte sich ab und dominierte die Leipziger gerade in der zweiten Halbzeit auch spielerisch. Freiburg drängte RB nicht nur in die eigene Hälfte, sondern auch an den Rand einer Niederlage. Nicolas Höfler traf kurz vor Schluss nur den Pfosten. Lucas Höler scheiterte mit einem Kopfball an Leipzigs Keeper Peter Gulacsi. Streich sprach von einer "herausragenden" zweiten Halbzeit. "Besser kannst du nicht spielen."

Philipp Lienhart über die Atmosphäre: "Gänsehaut"

Die 20.000 Zuschauer belohnten die Leistung mit viel Applaus. "War schon ein Gänsehaut-Moment", sagte Philipp Lienhart nach der Partie. Und Streich freut sich schon darauf, wenn das Stadion irgendwann ausverkauft sein darf. "Wenn man sich vorstellt, dass nochmal 15.000 mehr da sein können dann hoffentlich in absehbarer Zeit, dann ist das natürlich toll. Das wird brutal laut und emotional. Aber die Mannschaft spielt natürlich auch im Moment in einer Art und Weise, wo du auch als Publikum mitgerissen wirst, finde ich."

Sildillia mit der Ausstrahlung eines Routiniers

Gänzlich unbeeindruckt von der Atmosphäre trat Kiliann Sildillia auf. Der 19-Jährige feierte auf der rechten Abwehrseite sein Bundesligadebüt, weil Jonathan Schmid (Aufbautraining nach Corona) und Lukas Kübler (erkrankt) ausgefallen waren. Streich zeigte sich beeindruckt: "Ich bin sehr, sehr zufrieden. Er war auch sehr, sehr ruhig vor dem Spiel. Das ist erstaunlich mit 19 Jahren. Als ob er zu einem Training geht oder zu einem Freundschaftsspiel. Ich habe keinerlei Nervosität gesehen. Das war richtig überzeugend."

Umstrittener Elfmeter, Yeong trifft

Leipzig war in der ersten Halbzeit in Führung gegangen (32. Minute). Nach einer Aktion von Lienhart gegen RB-Torjäger Christopher Nkunku entschied Schiedsrichter Daniel Siebert auf Elfmeter. Streich wütete an der Seitenlinie, doch die Entscheidung hatte auch nach dem Videobeweis Bestand: Emil Forsberg verlud Torhüter Mark Flekken - Streich kassierte die Gelbe Karte. "Ich habe mich beim Schiri entschuldigt, weil ich zu wild am Rand war", räumte der Trainer später ein. Mit der Elfmeter-Entscheidung war er aber weiter unzufrieden.

Auch deswegen, weil es in der zweiten Hälfte keinen Strafstoß gab, als Höler von Mohamed Simakan zu Fall gebracht wurde. "Nkunku hat es extrem clever gemacht", sagte Streich: "Eine Berührung ist kein Foul für mich. Wenn du den ersten pfeifst und ich finde, den ersten darfst du nicht pfeifen, dann musst du den zweiten auch pfeifen. Oder du lässt den ersten weg und dann lässt du auch den zweiten weg." Nach einer guten Stunde glich Woo-yeong Jeong nach einer Flanke von Vincenzo Grifo mit einem Kopfball aus (64.). Freiburg drängte von da an auf den Sieg. "Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen", sagte Kapitän Christian Günter, der aber auch so einen "gelungenen" Einstand gesehen hat.

Notfall-Einsatz auf der Südtribüne

Die Breisgauer sind mit 16 Punkten als Tabellenvierter so erfolgreich in die Saison gestartet wie nie. Die gute Stimmung wurde allerdings durch einen Notfall-Einsatz getrübt. Nach rund einer Stunde war es im Stadion ruhiger geworden. Der Stadionsprecher erklärte in einer Durchsage, dass es auf der Tribüne einen Notfalleinsatz gebe. Ein Zuschauer musste reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem Abpfiff der Partie lief keine Stadionmusik. Es gebe Wichtigeres als Fußball, leitete der Sprecher des badischen Bundesligisten die Pressekonferenz ein. Streich und sein Leipziger Trainerkollege Jesse Marsch sprachen Genesungswünsche aus.