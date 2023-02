Die Popularität des SC Freiburg steigt immer weiter. Wenige Monate, nachdem der Verein das 40.000. Mitglied begrüßt hatte, sind es nun schon 50.000.

SC-Präsident Eberhard Fugmann hat - auch dank der Fans - gut zu tun. Erst im vergangenen August ehrte er das 40.000. Mitglied des Vereins, beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag dann schon einen Schweizer Fan als 50.000. offiziellen Anhänger der Breisgauer. Ein nächster Meilenstein, der Boom rund um die Freiburger geht weiter.

Mitglied Nummer 50.000 kommt aus der Schweiz

Der Mann, für diesen Meilenstein sorgt, ist der 62-jährige Franz Maag. Er kommt aus dem schweizerischen Glattfelden im Kanton Zürich und gehört damit zu insgesamt 2.810 SC-Mitgliedern aus der Schweiz. Seit vielen Jahren ist das neue Mitglied bereits Dauerkarteninhaber und legt die 130 Kilometer Anfahrt für die Heimspiele des Sport-Club mit Vergnügen zurück.

"Vor über 20 Jahren habe ich als Jugendtrainer bei einem A-Jugend-Turnier in Zürich Christian Streich kennengelernt, als wir gegen den SC gespielt haben. Seit diesem Moment verfolge ich das Geschehen rund um den Sport-Club", sagt Maag.

Freiburg bekommt immer mehr Anhänger

Die Mitgliederzahl der Freiburger wächst in den vergangenen Jahren immer weiter. Im August 2019 waren es noch 20.000, allein im vergangenen Jahr 2022 kamen noch einmal so viele Neu-Mitglieder dazu. Der sportliche Erfolg schlägt sich also offensichtlich auch bei der wachsenden Anhängerschaft nieder. Das freut auch den SC-Präsidenten: "Wir als SC Freiburg sind sehr glücklich und dankbar, dass inzwischen so viele Menschen ihre Liebe für den Verein entdeckt haben und durch ihre Mitgliedschaft zum Ausdruck bringen, dass sie unseren Weg richtig finden", so Fugmann.