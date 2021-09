Bittere Niederlage für Freiburg II gegen Braunschweig

per Mail teilen

Gerannt, gekämpft, aber dennoch verloren: Im Nachholspiel der 3. Liga musste der SC Freiburg II am Mittwochabend gegen Eintracht Braunschweig eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen.

Mit ordentlich Rückenwind nach zwei Siegen in Serie waren die Freiburger in die Partie gegen Eintracht Braunschweig gegangen. Zuletzt hatte die zweite Mannschaft des Sport-Clubs mit 2:0 gegen den Tabellenzweiten Viktoria Berlin gewonnen. Im Vergleich zum Sieg hatte SC-Trainer Thomas Stamm seine elf auf vier Positionen geändert. Unter anderem stand Benjamin Uphoff, der eigentlich Ersatzkeeper der Bundesliga-Mannschaft ist, zwischen den Pfosten.

Krauße köpft Braunschweig in Führung

Vor 2.550 Zuschauern im Freiburger Dreisamstadion versuchten beide Teams, sich spielerisch Kontrolle über die Partie zu erarbeiten. Die Braunschweiger setzten außerdem auf frühes Pressing und drückten die Gastgeber so in die eigene Hälfte. Die hielten dem Braunschweiger Druck aber stand und ließen nichts zu. Viele kleinere Fouls unterbrachen immer wieder den Spielfluss, verwertbare Chancen blieben in der ersten halben Stunde auf beiden Seiten aus.

Das erste Mal eingreifen musste Eintracht-Keeper Jasmin Fejzi nach 31 Minuten: Der Schuss von Yannik Engelhardt aus 27 Metern zentral aufs Tor bereitete dem Torhüter aber keine Probleme. Überraschend in der 33. Minute die 1:0-Führung für Braunschweig: Ein Eckball von der linken Seite auf den kurzen Pfosten landete auf dem Kopf von Robin Krauße, der aus wenigen Metern ins SC-Tor köpfte. Dieser Treffer verlieh den Gästen Sicherheit, sie bestimmten den Rest der ersten Halbzeit. Ein weiterer Treffer gelang bis zur Pause aber nicht.

Freiburg wechselt offensiv

Ohne personelle Veränderungen kamen beide Mannschaften aus der Halbzeitpause, das Spiel ging zunächst ereignisarm weiter. SC-Coach Stamm reagierte und brachte drei frische Kräfte für die Offensive, darunter auch Top-Joker Vincent Vermeij. Die nächste gute Aktion hatte aber nicht Vermeij, sondern Emilio Kehrer, der ebenfalls eingewechselt worden war. Sein Schuss von halbrechts strich nur knapp am Braunschweiger Tor vorbei (61. Minute).

Freiburg spielte nun mit mehr Ballsicherheit und Druck, die Wechsel zeigten Wirkung. Die Eintracht zog sich immer weiter an den eigenen Strafraum zurück und lauerte auf Fehler der Breisgauer. Allzu viel kam vom BTSV nach vorne aber nicht. Erst in der 80. Minute musste SC-Keeper Uphoff einen Ball vom eingewechselten Enrique Peña mit einer schnellen Fußabwehr parieren.

SC bleibt ohne Treffer

Aber alle Freiburger Bemühungen, doch noch zum Ausgleich zu kommen und zumindest mit einem Punkt aus dem Nachholspiel zu gehen, blieben erfolglos. Braunschweig verteidigte die 1:0-Führung bis zum Abpfiff und kam durch den Sieg mit nun 15 Zählern bis auf zwei Punkte an die Aufstiegsplätze heran. Der SC steht mit elf Punkten auf Tabellenplatz 14.