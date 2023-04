per Mail teilen

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg mischt in der 3. Liga weiter oben mit: Gegen Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden spielten die Breisgauer am 34. Spieltag 1:1 unentschieden.

Die Gastgeber hatten im Freiburger Dreisamstadion zunächst mehr Spielanteile, konnten ihre Überlegenheit aber zunächst nicht in Zählbares umsetzen. So nutzte Drittliga-Top-Torjäger Ahmet Arslan die einzige Großchance der Dresdner in der ersten Halbzeit zur 1:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gastgeber weiter eine engagierte Leistung und belohnten sich zehn Minuten nach dem Seitenwechsel: Julian Guttau flankte von der linken Seite in den Strafraum, Torjäger Vermeij ließ den Ball durch zu Oscar Wiklöf, der an Dresdens Keeper vorbei zum verdienten 1:1 einschob (55.).

Freiburg II weiter auf Rekordkurs

Mit nun 64 Zählern hält der Sport-Club den dritten Tabellenplatz und ist nur noch zwei Punkte davon entfernt, die beste zweite Mannschaft der Drittligahistorie zu werden. Das Team von Trainer Thomas Stamm will die 65 Punkte des FC Bayern München II aus deren Meistersaison 2019/20 übertreffen. Das kann am nächsten Spieltag bei 1860 München (Samstag, 14 Uhr) geschafft werden.

Dynamo Dresden, das nach dem 2:1-Sieg bei Waldhof Mannheim letzte Woche einen weiteren Zähler aus dem Südwesten mitnimmt, bleibt mit nun 60 Zählern vorerst auf Platz vier und empfängt nächste Woche Wehen Wiesbaden.