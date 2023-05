Niederlage bei den Löwen - Freiburg verpasst Rekord

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg hat trotz starker Leistung und zahlreicher Torchancen bei 1860 München verloren. Damit verpassten die Badener eine neue Bestmarke.

Der Sport-Club hätte am Samstag einen Rekord knacken können. Mit einem Sieg bei den Löwen hätte das Team von Trainer Thomas Stamm eine neue Bestmarke für Zweitvertretungen in der 3. Liga aufstellen können. Die alte stammt aus der Saison 2019/20, als die zweite Mannschaft des FC Bayern München in ihrer Meistersaison auf 65 Punkte kam. Nach der 0:1-Niederlage bei 1860 München bleibt Freiburg als Tabellen-Zweiter jedoch bei 64 Punkten.

Die 15.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße, darunter 150 Freiburger Fans, sahen in der Anfangsphase eine ausgeglichene Partie. Nach 13 Minuten kamen die früh störenden Gäste zu ihrer ersten Torchance. Sturmspitze Vincent Vermeij (15 Saisontore) kam am Strafraumrand frei zum Schuss, doch Löwen-Torwart Hiller war mit einer starken Parade zur Stelle. Kurz darauf beinahe die Freiburger Führung, als Münchens Verteidiger Verlaat den Ball per Kopf unglücklich in Richtung eigenes Tor lenkte. Wieder war Hiller aufmerksam und bewahrte die Löwen mit einer Glanztat vor dem Rückstand.

Schock kurz vor der Pause

Wenig später fast die Führung für 1860. Aber Boyambas Linksschuss aus zehn Metern flog knapp über das Freiburger Tor. Die größte Tormöglichkeit in dieser ersten Halbzeit dann in der 38. Minute. Nach einer guten Freistoßvariante knallte Kehl den Ball aus gut 20 Metern spektakulär ans Lattenkreuz des Löwen-Tors. Hiller wäre machtlos gewesen.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff rächte sich, dass die Freiburger fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen waren. Münchens Raphael Holzhäuser, ehemaliger Profi des VfB Stuttgart, versenkte mit seinem starken linken Fuß einen Freistoß aus halbrechter Position im Gäste-Tor. Freiburg-Keeper Noah Atubolu, bisher kaum geprüft, war ohne Chance. Mit diesem herben Dämpfer und einem 0:1-Rückstand ging es in die Kabine.

Viele Chancen, keine Tore

Nach dem Wechsel machte der eingewechselte Löwen-Stürmer Marcel Bär auf sich aufmerksam. Bei seinem Schuss brachte der 30-Jährige allerdings zu wenig Druck hinter den Ball. Bär wird für die kommende Saison mit dem SC Freiburg II in Verbindung gebracht. Er könnte als Ersatz für Torjäger Vermeij kommen. Ein Verbleib des Niederländers erscheint aktuell als unwahrscheinlich.

Die Freiburger übernahmen im zweiten Durchgang zunehmend die Initiative und kamen, wie schon in der ersten Halbzeit, zu zahlreichen Torchancen. Doch Vermeij und Rosenfelder brachten den Ball nicht im Löwen-Tor unter. Somit mussten die Südbadener nach dieser unglücklichen 0:1-Niederlage ihre Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten.



In der Tabelle bleibt Freiburg (64 Punkte) auf Platz zwei hinter Elversberg (70 Punkte). Der Spitzenreiter kommt am kommenden Samstag (14 Uhr) zum Topspiel ins Freiburger Dreisamstadion.