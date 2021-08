Der SC Freiburg startet am Samstag bei Arminia Bielefeld in die neue Bundesliga-Saison. Sportvorstand Saier spricht über die Ziele des Clubs und warum es den Freiburgern seit Jahren gelingt, Kontinuität zu leben.

Als Sportvorstand zählt Jochen Saier längst zu den Gesichtern des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht der 43-Jährige vor dem Saisonstart am Samstag (15.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld über die Ziele des Sport-Clubs, die Kaderplanung und die besondere Beziehung zu Trainer Christian Streich - mit dem er nicht in den Urlaub fahren würde.

Herr Saier, im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren hat der SC Freiburg seinen Kader diesmal zusammenhalten können und bis auf Torwart Florian Müller keinen Stammspieler abgegeben. Ein ungewohntes Gefühl, oder?

(lacht) Es fühlt sich grundsätzlich gut an, dass wir mit unserer Gruppe geschlossen in die neue Saison gehen können. Man muss sich jetzt nicht neu erfinden, so wie es in Phasen eines personellen Umbruchs der Fall ist. Dennoch wollen wir uns auf ein, zwei Positionen noch verstärken, was jetzt aber komplizierter ist, weil unser Kader in der Breite schon sehr ordentlich aufgestellt ist. Wir bräuchten also Spieler, die uns sofort helfen können.

Ein wuchtiger, kopfballstarker Stürmer soll noch kommen?

Dieses Profil mit Größe, Wucht, Torgefahr und Tempo - das wäre schön, aber das suchen alle. In der Tat würden wir im Sturm gerne noch jemanden holen, der uns Komponenten gibt, die wir nicht allzu oft im Kader haben. Wir sind in der Offensive auch so schon gut besetzt, aber ein bisschen frisches Blut und Optionen würden sicherlich gut tun. Ich bin optimistisch, dass wir noch etwas umsetzen werden.

Kommen wir zu den Spielern, die schon da sind. Ihr Kapitän Christian Günter entwickelt sich seit Jahren weiter und stand zuletzt sogar im deutschen EM-Kader. Wie gelingt es dem SC, einen solchen Spieler zu halten?

Wir kennen uns ja schon ewig. Er ist bei uns durch die Jugend gegangen und hat Jahr für Jahr noch was draufgepackt. Wir haben stets einen engen, vertrauensvollen Dialog geführt, er fühlt sich hier extrem wohl - und wir uns mit ihm. Außerdem zeigt sein Beispiel, dass man auch bei uns zum deutschen Nationalspieler werden kann. Dann ist ja auch die Frage:

Warum sollte man sich verändern, wenn man hier alles hat, was man will und braucht? Wir sind glücklich, dass er bei uns ist und bleibt.

Ist das aktuell der beste Christian Günter, den der SC Freiburg je erlebt hat?

Ich tue mich immer schwer mit solchen Aussagen, aber ich würde das nicht verneinen.

Nicht nur Günter hat sich kontinuierlich entwickelt beim SC, sondern auch Spieler wie Lienhart, Sallai oder Demirovic. Was ist drin mit diesem Kader?

Natürlich glauben wir, dass wir Qualität in der Mannschaft, dass wir ein gutes Gefüge haben. Es gab in der Vergangenheit wenige Spieler, die zu uns gekommen und schlechter geworden sind. Aber jetzt wird der Reset-Knopf gedrückt und es geht neu los. Wir haben eine Gruppe, die kann an einem guten Tag fast allen Mannschaften wehtun. Die Wahrheit ist aber auch, dass wir an einem weniger guten Tag auch gegen jeden Gegner Probleme bekommen können. So eng liegt es dann beieinander. Der Klassenerhalt ist und bleibt daher das erste Ziel.

Nils Petersen ist neben Günter ein anderes Gesicht der Mannschaft. Er war zuletzt häufig Einwechselspieler und hat noch ein Jahr Vertrag beim SC. Wird das sein letztes Jahr als SC-Profi?

Das glaube ich nicht. Auch Nils' Geschichte bei uns ist eine besondere, wir stehen im Dialog und sind eng miteinander verbunden. Wir brauchen ihn in einem topfitten Zustand. Und dann kann ich mir vieles vorstellen und bin optimistisch, dass es für ihn auch danach bei uns weitergehen kann.

Günter und Petersen sind lange dabei, aber die sportliche Führung um Sie, Sportdirektor Klemens Hartenbach und Trainer Christian Streich zählt auch zu den prägenden Figuren des Clubs. Verstehen Sie sich mittlerweile eigentlich so gut, dass Sie auch gemeinsam in den Urlaub fahren würden?

(lacht) Wir, aber auch der gesamte Trainerstab, sind eine Ansammlung unterschiedlicher Typen und Qualitäten - und wenn die eine echte Zusammenarbeit haben, dann kann es gut werden. Ich glaube, das zeichnet uns schon aus. Chris, Klemens und ich kennen uns in- und auswendig durch die lange, intensive gemeinsame Zeit. Wir haben viel erlebt und gestaltet. Wer so viel Zeit miteinander verbringt, der ist aber auch mal froh, wenn es in den wenigen Urlaubsphasen ein bisschen Abstand gibt. Von daher eher kein gemeinsamer Urlaub.

Aufstieg, Abstieg, Europapokal - Sie haben tatsächlich vieles zusammen erlebt und arbeiten trotzdem noch zusammen, während zahlreiche Bundesligisten mal wieder mit neuen Trainern starten.

Freiburg war schon immer bekannt dafür, keine hektischen Personalentscheidungen zu treffen. Wir haben extremes Vertrauen ineinander. Wenn es gut läuft, liegt man sich an jedem Bundesliga-Standort in den Armen. Aber echtes Vertrauen, das auf der inhaltlichen Arbeit basiert, kommt erst in den holprigeren Phasen auf den Prüfstand. Dadurch haben wir uns ein extrem stabiles Fundament aufgebaut. Wer die Tür nur einen Spalt aufmacht, um jemand anderem aus Selbstschutz die Schuld zuzuweisen, bekommt sie nicht mehr zu. Das passiert hier zum Glück nie. Nur so kann es über einen so langen Zeitraum auch funktionieren.

Im Winter ist Christian Streich zehn Jahre Cheftrainer des SC Freiburg. Was kriegt er zum Jubiläum geschenkt?

Einen schönen Urlaub. Aber ohne mich und Klemens Hartenbach (lacht). Im Ernst: Über ein Geschenk habe ich mir bislang noch keine Gedanken gemacht. Aber das ist natürlich eine außergewöhnliche Zeit, und das wird es so oft auch nicht mehr geben. Viele streben nach Kontinuität, aber die wenigsten können sie leben. Das haben wir als Verein geschafft. Er hat den Verein mitgeprägt, wurde aber auch selbst von ihm geprägt. Ich würde mir wünschen, dass die Geschichte auch noch ein paar Jahre weitergeht und noch nicht auserzählt ist.

Wie erleben Sie ihn denn aktuell? Wirkt er weiter so frisch und energiegeladen wie am ersten Tag?

Ich erlebe ihn als frisch und mit Freude am Werk. Das ist ja auch ein Teil des Geheimnisses: Dieser innere Antrieb, weiter im Detail arbeiten, die Jungs besser machen zu wollen und extrem viel zu investieren. Das hat er immer noch. Wenn's nicht mehr da wäre, wäre es auch schwierig.

Wird denn manchen Spielern nicht mal langweilig, weil sie all seine Ansprachen schon x-mal gehört haben?

Ich finde, dass er genau diese Themen wie Ansprache oder Videoanalysen seit vielen Jahren wirklich außergewöhnlich gut bearbeitet. Jeder hat seine Muster, aber sogar ich habe nach Besprechungen vor einem Spiel oft das Gefühl, dass ich jetzt selber auf den Platz gehen könnte.