Trainieren ja, konkrete Ziele nein. Nach der Ausweitung der Ausgangsbeschränkungen bis zum 3. Mai bleibt fraglich, wann die Fußball-Bundesliga die Saison wieder aufnehmen wird. Jochen Saier, Sportvorstand des SC Freiburg, vergleicht das mit einer Fahrt auf dem Beifahrersitz.

Eigentlich ist spätestens jetzt die Zeit des Jahres, in der Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier mit Hochdruck am Kader für die neue Saison bastelt. "Aktuell sind das eher Trockenübungen", beschreibt Saier im SWR-Sport-Interview das, was er in Sachen Kaderplanung unternehmen kann. Ein bisschen Scouting, mehr nicht. "Aktuell liegen alle Planungen spielerseitig auf Eis, weil einfach eine zu große Unsicherheit noch drin ist", sagt Jochen Saier, dem wie allen nur die Hoffnung auf die Rückkehr zur Normalität bleibt. Ohne dabei zu drängeln.

"Wir sitzen ja eher auf dem Beifahrersitz und nicht am Steuer, müssen unser Handeln auf den Verlauf des Virus ausrichten." Jochen Saier zum Problem, die Spannung hoch zu halten

Der Gesundheit alles unterordnen

Dass die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 3. Mai verlängert wurden, könnte Frust in einem Sportchef eines Fußball-Bundesligisten aufkommen lassen. Denn so heimlich still und leise haben doch alle gehofft, am ersten Maiwochenende wieder um Punkte spielen zu können. Das ist zwar noch nicht vom Tisch, scheint aber auch vor der nächsten DFL-Sitzung (23. April) nicht mehr realistisch. Freiburgs Saier ordnet das so ein: "Ich finde, dass man das in Deutschland bislang gut gesteuert hat, dass das Gesundheitssystem nicht an die Kapazitätsgrenzen gekommen ist." Und dem, so Saier, müsse eben alles andere untergeordnet werden. Erst dann könne man auch gucken, welche Branchen wann Lockerungen bekämen. Und da kommt dann auch der Profifußball ins Spiel.

Jochen Saier: "Wir wollen keine Sonderrolle!"

Natürlich ist auch in Freiburg die Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Saison groß. Aber "nur mit Augenmaß". Der Profifußball sei zwar nicht das Wichtigste, aber eben auch keine Freizeitveranstaltung. Dass es nur mit Geisterspielen weiter gehen kann, ist allen längst klar. Auch dafür braucht man grünes Licht aus der Politik. Aber: "Wir haben keinen Sonderstatus und wollen keine Sonderrolle", bekräftigt Saier noch einmal. Aber eben auch, "dass wir unserer Arbeit nachgehen wollen." Saier atmet kurz tief durch, und sagt das nicht ganz unwichtige Wort: "zeitnah".

Totale Abschottung als Chance?

Immer wieder war in den vergangenen Tagen von einem angeblichen Maulkorb die Rede, den die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Vereinen bis zur einer Entscheidung auferlegt habe. Das scheint Unsinn, denn mit Jochen Saier kann man weiter die vielen Fragezeichen besprechen. Zum Beispiel die totale Abschottung als Chance. Sozusagen vollumfängliche Quarantäne.

Ein Gedanke, der in Italien gerade für den Fußball gedacht wird. "Erste Wahl ist das nicht", sagt Saier skeptisch. Aber natürlich müsse man viele Dinge durchdenken. Aber Saier sagt auch: "Wir Verantwortlichen tun gut daran, uns in der Außendarstellung zurück zu nehmen. Weniger ist mehr". Ein Maulkorb ist das nicht. Vernunft wohl eher.

Optimismus à la Jochen Saier

Ganz ohne zu spekulieren darf trotzdem darüber nachgedacht werden, wann man von einem glimpflichen Ende sprechen könne. "Dass wir unabhängig vom Fußball den Verlauf der Pandemie in den Griff kriegen", sagt Saier nach einer Nanosekunde des Überlegens. "Ich glaube daran, ich glaube die Menschen gehen gut mit der Situation um."

Der Blick durch die Arbeitsbrille ist dann auch noch erlaubt. Verbunden mit der Hoffung, "dass die Entscheidungen auf dem grünen Rasen und nicht am grünen Tisch fallen." Wenn man damit irgendwann im Mai anfangen könne, dann würde der Mai 2020 doch noch ein richtig guter Mai für Jochen Saier und den SC Freiburg.