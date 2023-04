Schlammschlacht in Essen: SC Freiburg II verliert bei RWE

Der SC Freiburg II hat am 30. Spieltag der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen bei schwierigen Platzverhältnissen mit 0:2 (0:1) verloren. Damit endet eine Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage.

Der SC Freiburg II tat sich auf dem nassen Untergrund im Essener Stadion an der Hafenstraße zunächst schwer, ins Spiel zu kommen. Trotzdem gehörte dem Sport-Club die erste große Chance. Mika Baur scheiterte mit seinem Schlenzer aus halblinker Position am Pfosten, Torjäger Vincent Vermeij verpasste den Abpraller (12. Minute).

In der Folge waren die Freiburger die spielbestimmende Mannschaft. In der 28. Minute hatte das Team von Trainer Thomas Stamm jedoch Glück, dass Essens Thomas Eisfeld den richtigen Zeitpunkt zum Abschluss verpasste und von SC-Akteur Jordy Makengo geblockt wurde.

Die Essener waren nun besser drin in der Begegnung und gingen in der 43. Minute in Führung. Zwar scheiterte RWE-Torjäger Simon Engelmann mit seinem Foulelfmeter an Freiburgs Keeper Noah Atubolu, setzte jedoch den Nachschuss in die Maschen.

Berlinski legt für RWE nach

Nach der Pause legten die Essener direkt nach, und zwar sehenswert. Ron Berlinski traf nach einem Doppelpass mit Meiko Sponsel per Schlenzer ins lange Eck (49.).

Bei Dauerregen entwickelte sich zunehmend eine "Schlammschlacht". Die Akteure beider Teams hatten immer mehr mit dem aufgeweichten Geläuf zu kämpfen und rutschten permanent weg, der Ball blieb in Pfützen liegen.

Vermeij verpasst den Anschluss für den SC Freiburg

Der Sport-Club bemühte sich derweil weiter um den Anschlusstreffer, doch Vermeijs Abschluss rauschte am linken Pfosten vorbei (66.). Trotz aller Versuche blieb es bis zum Schlusspfiff beim 2:0 für die Essener, die den Vorsprung leidenschaftlich verteidigten.

Nach der Niederlagen stehen die Freiburger mit 59 Punkten weiter auf Rang zwei der Tabelle.