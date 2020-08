Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Koch wechselt vom SC Freiburg zum Premier-League-Aufsteiger Leeds United. Das bestätigte der Bundesligist am Samstagabend.

Robin Koch absolvierte am Samstag den Medizincheck in Leeds und wird künftig in der englischen Premier League unter Trainer Marcelo Bielsa spielen. "Robin hat bei uns in den vergangenen drei Jahren eine großartige Entwicklung hingelegt. Er hat sich auch von äußeren Faktoren nie beeindrucken lassen und es war auf und neben dem Platz eine Freude, mit ihm zu arbeiten", sagte SC-Vorstand Jochen Saier in einer Mitteilung der Breisgauer. "Sein Vertrag wäre in zehn Monaten ausgelaufen, vor diesem Hintergrund haben wir nun mit dem Wechsel in die Premier League gemeinsam eine gute Lösung gefunden."

Auf seinem Twitter-Kanal verabschiedete sich der 24-jährige Defensivspezialist von den Freiburgern: "Danke an wirklich jeden, der mich unterstützt hat und mir geholfen hat, mich weiter zu entwickeln und mich wie zuhause zu fühlen. Ich werde diese Jahre definitiv für immer in guter Erinnerung behalten."

Koch: "Entscheidung sehr bewusst getroffen"

Seine Entscheidung für Leeds habe er "sehr bewusst getroffen", sagt Koch. Er habe sich "im Vorfeld natürlich sehr intensiv mit Leeds United beschäftigt" und sei beeindruckt von der "Emotionalität und der Begeisterungsfähigkeit der Fans." Vor allem aber sei die sportliche Perspektive entscheidend für den Wechsel gewesen: "Trotz weiterer Angebote von anderen Vereinen war das sportliche Konzept von Leeds für mich einzigartig. Die sportliche Perspektive, sich unter einem so erfolgreichen Trainer wie Marcelo Bielsa weiterzuentwickeln und mich parallel in der Premier League zu behaupten, war für mich ausschlaggebend", so Koch weiter.

✍️ #LUFC are pleased to announce the signing of Robin Koch from Bundesliga side SC Freiburg Leeds United, Twitter, 29.8.2020, 21:00 Uhr

Vertrag in Leeds bis 2024

Beim Premier-League-Aufsteiger unterschrieb Robin Koch einen Vertrag bis 2024. Laut Informationen des Sportmagazins "Kicker" erhält der SC Freiburg durch den Deal eine Sockelablöse von 13 Millionen Euro. Dieser Betrag könnte sich durch entsprechende Bonuszahlungen aber noch erhöhen.

Kaiserslautern, Freiburg, Leeds

Koch kam 2017 vom damaligen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zum SC und bestritt seither 87 Pflichtspiele (5 Tore) in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld. In der deutschen Nationalmannschaft kam er bislang zweimal zum Einsatz. Auch für die anstehenden Länderspiele in der Nations League ist Koch nominiert.