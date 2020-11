per Mail teilen

Der zuletzt im Raum stehende Wechsel von Robin Koch vom SC Freiburg zu RB Leipzig ist laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung geplatzt.

Der Transfer des Nationalspielers ist laut dem Blatt am Veto von SC-Trainer Christian Streich gescheitert. Für den Abwehrchef sei kein adäquater Ersatz verfügbar, zudem sollen sich beide Klubs über die Ablösesumme nicht einig geworden sein, schrieb die Zeitung auf ihrer Internetseite.

Der 23 Jahre alte Koch galt als Wunschkandidat beim Tabellenführer. Da RB-Kapitän Willi Orban und Ibrahima Konaté noch länger ausfallen, besteht in der Leipziger Abwehr Handlungsbedarf.

Koch wurde in Freiburg Nationalspieler

Der 23-jährige Robin Koch wechselte im Sommer 2017 vom 1. FC Kaiserslautern zum SC Freiburg, damals für eine kolportierte Ablösesumme von vier Millionen Euro. Für die Freiburger absolvierte Koch 74 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte. Mit seinen guten Leistungen in der Bundesliga machte der Innenverteidiger auch Bundestrainer Joachim Löw auf sich aufmerksam und feierte im Oktober 2019 sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.