Doans Zauberfuß siegt über Ritters Hammer

Der SC Freiburg rettete sich beim FCK erst spät in die Verlängerung. Dann kam Ritsu Doans Zauberfuß und sorgte für ein Breisgauer Déjà-vu.

Der Ball ruht, Ritsu Doan fokussiert. Kurzer Antritt und dann streichelt der Japaner den Ball aus halbrechter Position über die FCK-Abwehr hinweg, vorbei am sich reckenden FCK-Keeper Andreas Luthe ins Tor (111.). 2:1 - die Entscheidung.

Ein Déjà-vu - doch aus Freiburger Sicht irgendwie spiegelverkehrt. Denn sonst ist beim SC Freiburg Vincenzo Grifo für solche Szenen zuständig - aber von der anderen Seite. Mit dem vom PSV Eindhoven verpflichteten Japaner haben die Breisgauer offensichtlich eine weitere Option bei offensiven Standard-Situationen. Dabei war Freiburg bereits in der vergangenen Saison mit 24 Toren die Bundesliga-Mannschaft mit der meisten Torgefahr bei Standards.

SC Freiburg mit großen Problemen

Bis dahin tat sich der Freiburger Europapokal-Teilnehmer beim Zweitliga-Aufsteiger jedoch extrem schwer. "Kaiserslautern war stark, aber die Mannschaft ist ruhig geblieben und hat es am Ende erzwungen. Es ist toll, dass wir hier bestanden haben", sagte Trainer Christian Streich.

Die Hausherren wurden von ihren Fans für jede Grätsche gefeiert. Noch größer war der Jubel, als Marlon Ritter die Roten Teufel in Führung schoss - aus fast 50 Metern über den verdutzt dreinschauenden Mark Flekken hinweg (33.). "Ich bin ein Torhüter, der mitspielt und weit vor dem Tor steht. Er hat das gut gesehen", sagte Flekken: "Er trifft den Ball brutal gut."

SC Freiburg mit Geduld und Sallai

In der Schlussphase musste der FCK dem hohen Tempo jedoch Tribut zollen: "Da haben wir gemerkt, dass die Lauterer viel investiert haben, sie wurden immer langsamer und müder", sagte Flekken. "Dann sind die Räume aufgegangen, und daraus resultiert dann das 2:1."

Dass es soweit kam, hat der SC Freiburg vor allem Roland Sallai zu verdanken. Der in der Pause eingewechselte Ungar hatte die Freiburger mit seinem Ausgleichstreffer in die Verlängerung geschossen. "Manchmal ist Fußball einfach so, dass man Geduld braucht, um Chancen zu kreieren. Aber wir haben gekämpft und sind verdient in der nächsten Runde."

Nun wartet der FC Augsburg

Abwehrspieler Christian Günter richtete den Fokus bereits auf den Bundesliga-Start: "Es hat viel Kraft gekostet. Aber es war wichtig, dass wir das Spiel gedreht haben und mit einem guten Gefühl in die Bundesliga-Saison gehen." Dann muss der SC Freiburg beim FC Augburg antreten (Samstag, ab 15:30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de).