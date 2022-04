Freiburg-Trainer Streich: "...dann ziehst du noch den schwarzen Peter!"

per Mail teilen

Der SC Freiburg wird keinen Einspruch gegen die Entscheidung des DFB-Sportgerichts einlegen. SC-Trainer Christian Streich hofft, dass in Zukunft kein Verein das "Freiburger Dilemma" erlebt.

Es war eine lehrreiche Woche auch für Christian Streich. Noch direkt nach dem Spiel gegen den FC Bayern, in dem es zu einem Wechselfehler gekommen war, war sich der Freiburger Trainer sicher, dass es dafür Regularien des DFB gäbe. Christian Streich und die Öffentlichkeit haben schnell erfahren, dass dem nicht so ist. Und Freiburg hatte plötzlich "den schwarzen Peter", wie Streich es jetzt beschreibt.

Nur kurz nach der Urteilsverkündung durch den DFB saß er auf der Spieltagspressekonferenz und beantwortete die Fragen: Ob er überrascht sei, dass es erstmals nach einem Wechselfehler keinen Punktabzug gäbe. Wie er die Reaktionen wahrgenommen habe - u.a. hatte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sein Unverständnis für den Freiburger Einspruch zum Besten gegeben. Und na klar, wie er die Entscheidung des DFB-Sportgerichts an sich empfände.

Streich: "Es ging uns nicht um die Punkte, ich möchte eine Rechtssicherheit!"

"Wir wollten die Punkte nicht, wir wollen eine Rechtssicherheit", stellte Streich erst einmal klar. Die Schuldfrage findet der Freiburger Trainer zweitrangig. "Fehler macht man mal, das ist grundsätzlich gar nicht schlimmer", so Streich. Aber "interessant ist dann, wie anderen versucht wird, den schwarzen Peter zuzu- schieben". Das habe man im Verein schon sehr genau wahrgenommen. Das Urteil werde man als Sportsleute allumfassend akzeptieren. Und nicht weiter kommentieren. "Es ist alles ok!"

Fragende Gesichter: Szene mit Schiedsrichter Christian Dingert beim Wechselchaos in Freiburg imago images IMAGO/Jan Huebner

Schon zuvor hatte der SC Freiburg in einer Pressemitteilung erklärt, keinen Einspruch gegen die Entscheidung des Einzelrichterurteils des DFB-Schiedsgerichts einzureichen. Weiter hieß es, dass es dem SC Freiburg wichtig war, die Möglichkeit zu schaffen, den Regelverstoß beim Einwechselvorgang beim Spiel gegen den FC Bayern München überprüfen zu lassen. Der Vorstand des SC Freiburg sei damit auch seinen Sorgfalts- und Treuepflichten dem Verein gegenüber nachgekommen. Was beim Sportclub bleibt ist die Hoffnung, dass die aktuelle Verfahrensregelung geprüft wird, damit in Zukunft "kein unbeteiligter Dritter plötzlich den schwarzen Peter hat", unterstrich auch Trainer Christian Streich die ungewollte Erfahrung mehrfach.



"Nach Prüfung der Urteilsgründe wird der SC Freiburg keine weiteren Rechtsmittel gegen das

Urteil einlegen."

Schiedsrichterteam mit "schuldhaftem Fehlverhalten"

Der 4:1-Erfolg von Spitzenreiter Bayern München gegen den SC Freiburg hat trotz des Wechselfehlers auch nach juristischer Prüfung Bestand. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte den Einspruch der Breisgauer abgewiesen. Gemäß Urteilsbegründung kann der schuldhafte Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers nicht den Bayern angelastet werden, sondern geht auf ein "schuldhaftes Fehlverhalten" des Schiedsrichters zurück.

Das Schiedsrichterteam sei beim Auswechselvorgang nicht seinen in Regel drei der Fußballregeln festgelegten Pflichten nachgekommen. "Ihren Prüfpflichten hinsichtlich Spieleranzahl und Mannschaftsstärke sind sie nicht nachgekommen", erläutert Stephan Oberholz als Vorsitzender des DFB-Sportgerichts. "Schließlich hat der Unparteiische die Begegnung fortgesetzt, ohne dabei erneut auf die zulässige Anzahl an Spielern zu achten."