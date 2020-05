Der Re-Start ist geschafft; die Bundesliga ist zurück aus der Corona-Pause. Und doch war den Spielern des SC Freiburg mit Blick auf die Leeren Tribünen noch etwas mulmig zumute.

SC-Freiburg Torwart Alexander Schwolow muss sich noch an die neuen Geisterspiele gewöhnen. "Der Fußball lebt von den Fans und von den Menschen, die wir begeistern können. So fühlt es sich an, wie ein besseres Testspiel. Das ist für uns nicht so einfach", sagte der 27-Jährige nach dem 1:1 zum Bundesliga-Re-Start nach der Corona-Pause bei RB Leipzig. "Ich habe versucht, mich mental darauf vorzubereiten, aber das ist schwierig. Das Aufwärmen hat sich angefühlt wie ein Training."

Dauer 2:46 min Schwolow: "Man ist zufrieden aber auch irgendwie unzufrieden" Dem SC Freiburg wäre bei RB Leipzig fast der ideale Neustart gelungen. Am Ende durfte sich die Mannschaft von Christian Streich über einen Punkt freuen.

Die Gespenster werden sich vorerst nicht vertreiben lassen

Doch die Geisterspiele waren eine zentrale Bedingung für den Bundesliga-Re-Start nach der Corona-Pause. Zuvor waren sie eher die Ausnahme und als Strafe gedacht, wenn Fans eines Vereins sich wiederholt daneben benahmen. Im Zeichen der Pandemie sind leere Stadien die einzige Möglichkeit, überhaupt noch professionell Fußball zu spielen. Und die Gespenster werden sich auf absehbare Zeit nicht vertreiben lassen.

Laute Trainer, laute Spieler

Trainer Christian Streich betonte im Interview mit SWR Sport zwar, dass der Fußball nicht dadurch schlechter wird. Das konnte Torschütze Manuel Gulde nur bestätigen: "Die letzten Prozent würde ich nicht sagen, dass die gefehlt haben. Aber die Zuschauer fehlen extrem. Das macht viel mehr Spaß, wenn es laut ist im Stadion."

Um das ein wenig auszugleichen sind fortan die Spieler noch mehr gefordert, sich untereinander anzufeuern. "Deswegen war die Anweisung, laut zu sein und den Mitspieler zu pushen, Kommandos zu geben und Energie auf den Platz zu geben." Bei Guldes Abwehrkollegen Robin Koch hat der Plan funktioniert: "Das ist für uns nicht so einfach, weil wir immer wach bleiben müssen, uns immer wieder pushen müssen. Aber wir haben es ganz gut hinbekommen, die Spannung hoch zu halten." Dennoch will auch er künftig lieber wieder in vollen Stadien spielen: "Der Fußball lebt von den Fans und von den Menschen, die wir begeistern können. So fühlt es sich an wie ein besseres Testspiel."

Schwolow hält manchmal lieber Funkstille

Für Trainer Streich war die Situation hingegen nicht neu: "Ich habe mich an meine Zeit als A-Jugendtrainer zurückerinnert. Da hört man auch jedes Wort. Es kann sein, dass ich jetzt mehr geredet habe, weil es ankommt bei den Spielern."

Die neue Kommunikationsfreiheit ist jedoch nicht für jeden das beste Mittel für gutes Karma: "Klar ist es gut, wenn du vom Trainer was hören kannst von außen", sagte Alexander Schwolow. "Aber ich würde lieber drauf verzichten, hätte lieber die Leute wieder da und würde den Trainer nicht immer hören. Es gibt ja auch manchmal negative Kommentare."