Lucas Höler: Lohn der Qual

Lucas Höler hat sich immer gequält. Doch sein Wille und sein Kampfgeist haben ihn letztlich doch zum SC Freiburg geführt. Dank eines guten Rats von Trainer Christian Streich ist er für manche sogar ein Kandidat für die Nationalmannschaft.

Vor einiger Zeit hingen nördlich von Bremen, genauer gesagt in Schwanewede, mehrere Plakate. Sie sollten dabei helfen, Kinder zum FC Hansa Schwanewede zu bringen: Fußball spielen statt auf der Straße herumlungern. Auf den Plakaten prangte der jubelnde Lucas Höler in einem hellblauen Auswärtstrikot des SC Freiburg. Und neben ihm, in weißer und goldener Schrift, ein Spruch: "Auch DU kannst es schaffen!"

Kein Überflieger

Kaum eine Geschichte eines Bundesliga-Profis ist so geeignet, jungen, ambitionierten Fußballern Mut zu machen, wie die von Lucas Höler. Er ist kein Überflieger, kein Jahrhundert-Talent, er wurde nie in einem Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet. Der 27-Jährige hat sich Schritt für Schritt weiterentwickelt, vom Dorfkicker zum Bundesliga-Spieler. "Mit eisernem Willen", wie sein Vater Ralf sagt.

Höler begann als Libero

Mit vier Jahren kam Lucas Höler zum FC Hansa Schwanewede. Anfangs, erinnert sich sein Vater, hat er noch als Libero gespielt. "Nummer fünf. Er hat alles weggehauen", sagt Ralf Höler und lacht. Bald durfte er bei den Älteren mitspielen. "Das hat ihm unwahrscheinlich im Zweikampf geholfen." Als Jugendlicher wechselte er zu besseren Vereinen, spielte in der A-Jugend beim Blumenthaler SV im Bremer Norden, für den er in der Regionalliga, inzwischen als Mittelfeldspieler, mit 30 Toren auf sich aufmerksam machte.

Unbeirrbar nach oben

In dieser Zeit hatte Höler etliche Probetrainings bei Profi-Vereinen, etwa bei Werder Bremen und sogar dem SC Freiburg. Immer wieder haben sie ihm abgesagt. "Ich als Vater habe ihm danach im Auto immer gesagt: Ich sehe das anders. Du hast gut mitgehalten. Ich weiß nicht, wo deren Problem ist."

Lucas Höler ließ sich nicht beirren. Sein Weg führte zum VfB Oldenburg in die vierte Liga, wo ihn der ehemalige Bundesliga-Trainer Alexander Nouri zum Stürmer umprogrammierte. Dann zu Martin Schmidt und dem FSV Mainz II - 3. Liga. Dann zu SV Sandhausen - 2. Bundesliga. Im Januar 2018 wechselte er zum SC Freiburg in die Bundesliga. Ende April desselben Jahres erzielte er seinen ersten Bundesliga-Treffer. Das 3:2 gegen Köln in der dritten Minute der Nachspielzeit. "Er hat nie einen Schritt zurück gemacht", sagt sein Vater.

Lucas Hölers Erfolgsmuster

Dabei hatte er auf seinem Weg immer wieder mit schwierigen Situationen zu kämpfen. Als er vom VfB Oldenburg zur zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 wechselte, quasi über Nacht, und sich nicht einmal mehr von seinem Vater verabschieden konnte, musste er allein in einer fremden Stadt, in einer fremden, leeren Wohnung klarkommen. "Er hatte es nicht leicht", sagt Ralf Höler. Er habe ihn damals mit Videonachrichten zum Lachen gebracht. Und sein Sohn hat sich, mal wieder, nicht unterkriegen lassen.

Das Muster ist immer gleich: Lucas Höler kommt in einen neuen Verein, beißt sich rein, gibt alles, hört seinen Trainern gut zu, versucht alles umzusetzen, was von ihm verlangt wird, wird von seinen Mitspielern akzeptiert – und macht den nächsten Schritt. So war es in Mainz, so war es in Sandhausen, so ist es in Freiburg.

In den sozialen Netzwerken diffamiert

Auch im Breisgau musste er eine schwierige Phase durchmachen. Gerade zu Beginn wurde er in den sozialen Medien heftig angegangen, beschimpft. "Das war eine ganz traurige Sache", sagt sein Vater, der die Schmähungen damals auch gelesen hat. Freiburg-Trainer Christian Streich, an den sich Höler damals gewandt hatte, nahm ihn in Schutz und riet ihm, nichts davon zu lesen. "Herr Streich ist ein erfahrener Mann, der kann das gut rüberbringen, dass die Jungs an ihn glauben und an sich", sagt Ralf Höler.

Beim SC Freiburg zum Stammspieler geworden

Und Sohn Lucas fühlt sich in Freiburg sehr wohl, mit Streich und den Mitspielern. "Es ist ein geiler Haufen", sagte er nach dem Sieg in Wolfsburg am neunten Spieltag, bei dem er zum 2:0 getroffen hatte. Höler ist in dieser Saison zum Stammspieler herangereift, hat in der Bundesliga drei Tore erzielt und drei vorgelegt. Er ist beim SC der vorderste Verteidiger, läuft Gegner geschickt an. Christian Streich sagt über ihn: "Der Lucas hat eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht, weil er charakterlich ein außergewöhnlicher Mensch ist und weil er ein Arbeiter, ein Fighter und ein guter Fußballer ist."

Höler als Nationalspieler?

Kürzlich hat der TV-Experte Dietmar Hamann Höler sogar für die Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht. Streich, von einem Journalisten darauf angesprochen, sagte: "Also beim Lucas Höler ist es noch nicht lange her, dass er in den sozialen Medien derartig angegangen wurde immer wieder, dass man echt Angst haben musste, was mit dem Jungen passiert. Und jetzt kommen sie und reden von der Nationalmannschaft." Man solle ihn jetzt einfach mit solchen Dingen in Ruhe lassen.

"Ich glaube nicht, dass er sich darüber Gedanken macht", sagt sein Vater. "Aber ich habe für mich vor eineinhalb Jahren schon gesagt: Das wird er auch noch schaffen."

Die Plakate von Lucas Höler hängen mittlerweile nicht mehr in Bremen Nord. Ein Sturm hat sie zerrissen. Wenn der Stürmer es tatsächlich in die Nationalelf schafft, müssten eigentlich wieder neue gedruckt werden. Diesmal mit Lucas Höler im DFB-Trikot.