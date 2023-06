Philipp Lienhart verlängert beim SC Freiburg

per Mail teilen

Philipp Lienhart hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Der österreichische Innenverteidiger geht damit in sein siebtes Bundesligajahr mit den Breisgauern. Über die Vertragslaufzeit machte der Sport-Club keine Angaben.

Lienhart stand in dieser Saison in 29 Bundesligaspielen, vier Pokalspielen und sechs Europa-League-Spielen für den Sport-Club auf dem Feld. Der österreichische Nationalspieler ist seit Sommer 2017 in Freiburg und bestritt bislang 167 Pflichtspiele für die Breisgauer.

Sportdirektor Klemens Hartenbach: ""Philipp stellt eine feste Säule dar"

"Philipp stellt eine feste Säule in unserer Mannschaft dar. Es passt sowohl sportlich als auch menschlich", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach zur Vertragsverlängerung. "Es freut uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen können."

Lienhart selbst freute sich über das Vertrauen des Klubs. "Der SC Freiburg ist in den vergangenen Jahren meine fußballerische Heimat geworden. Ich bin sehr stolz auf die Entwicklung, die ich als Spieler, aber auch wir alle als Mannschaft genommen haben. Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende."