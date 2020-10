Sucht man beim SC Freiburg nach dem spielentscheidenden Mann, dann endet die Suche in den meisten Fällen bei einer Person: Nils Petersen. Zwei Spiele, zwei Tore und besondere noch dazu. In beiden Fällen war es sein erster Schuss, der zur Führung führte.

Der ehemalige Freiburger Roman Bürki im Dortmunder Tor wird wissen, was da auf ihn zukommt. Zumal Petersen gegen Bürki das wohl schönste Tor seiner Karriere schoss. Später in der ARD Sportschau zum Tor des Jahres gewählt. Ein Traumtreffer aus 40 Metern mit dem kleinen Makel, dass das Tor nicht zu Sieg reichte.

Pianist Petersen

Im Kopf wird er es sicher haben in dieser Woche, in der Trainer Christian Streich viel auf Regeneration setzte nach dem Sonntagsspiel. Ruhige Stunden, die Nils Petersen seit einiger Zeit gerne mit seinem neuen Hobby zubringt. Der Stürmer lernt das Klavierspielen und hat dabei die volle Unterstützung seines Trainers.

Musikschüler Streich

Ob Nils Petersen den Musikgeschmack seines Übungsleiters teilt, ist nicht überliefert, darf aber angezweifelt werden. Man mag ja in der Regel die Musik, mit der man aufwächst. Christian Streich jedenfalls hat Nils Petersens Ausflug in die Musik inspiriert. Er hat die Klarinette für sich entdeckt.

Regenerationsmusiker

Vielleicht schafft es Christian Streich vor der Fahrt nach Dortmund noch ein kleines Stündchen Zeit zu finden für die Musik. Nils Petersen lernt mit einer App. Der Rekordtorschütze des SC Freiburg ist klar in allem, was er tut, auf dem Platz und daneben. Seit fünf Jahren hat der SC Freiburg kein Spiel mehr gewonnen, wenn Nils Petersen nicht auf dem Platz stand. Er ist die zentrale Konstante in einem branchenunüblich konstanten System, in dem seit neuestem auch jede Menge Musik drin ist.