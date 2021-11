Freiburgs Nils Petersen: "Bayern war eine Wahnsinnserfahrung für mich"

per Mail teilen

Am Samstag (15:30 Uhr) fordert der noch ungeschlagene SC Freiburg im Top-Spiel der Bundesliga den Meister und Tabellenführer FC Bayern München heraus. SWR Sport hat vor der Partie mit SC-Torjäger Nils Petersen gesprochen, der vor zehn Jahren auch für den FC Bayern spielte.

Nils Petersen, was macht mehr Spaß, Tore für den FC Bayern oder für den SC Freiburg zu schießen?

Ich durfte beide Trikots tragen, eines trage ich ja noch aktuell. Aber Tore für den SC Freiburg machen mehr Spaß, weil es seltener ist als ein Bayern-Tor, na klar.

Vor zehn Jahren standen Sie beim FC Bayern unter Vertrag, haben in neun Bundesligaspielen zwei Tore erzielt. Darunter war Ihr erstes Bundesligator überhaupt, können Sie sich noch erinnern...?

Ja, ich wurde schon oft darauf angesprochen. Das hat man in Freiburg in keiner guten Erinnerung...

Damals gewannen sie mit den Bayern mit 7:0 gegen den SC Freiburg, Sie selbst haben das letzte Tor geschossen. Wie gut können Sie sich noch an diese Tor-Premiere erinnern?

Die Erinnerungen verschwimmen immer mehr, es ist ja schon eine Zeitlang her. An die Entstehung des Tores kann ich mich schon noch erinnern, weil es etwas Besonderes damals war.

Wie prägend war diese Zeit, diese eine Saison beim deutschen Rekordmeister FC Bayern, mit Größen wie etwa Franck Ribery?

Ich habe mich nie in diesen Sphären gesehen in meinem Leben, dass ich da jemals hinkommen könnte. Eine gute Zweitliga-Saison hat mich dahingebracht, es war eine Wahnsinnserfahrung, mit den besten in Europa und auf der Welt zusammenzuarbeiten und zusammenzutrainieren. Das hat mich dahin gebracht, dass ich heute ein ordentlicher Bundesligastürmer bin. Es hat zwar nicht für ganz oben gereicht, aber ich durfte ganz oben mal mitschnuppern und sogar Tore erzielen, das war schon schön.

Nils Petersen 2010 im Trikot des FC Bayern München imago images Imago

Jetzt sind Sie seit fast sieben Jahren in Freiburg, und jetzt fordert der ungeschlagene Tabellendritte SC Freiburg den Tabellenführer Bayern München heraus. Leider ohne Sie wegen einer Verletzung, wie weh tut das?

Es ist schon schmerzhaft. Ich fahre eigentlich immer gerne nach München, man hat da nichts zu verlieren, man kann einfach nur gewinnen. Gerade bei der Ausgangssituation als Top-Spiel. Wie oft kommt das vor, dass der SC Freiburg ein Top-Spiel hat? Das haben wir uns jetzt über die letzten Wochen, Monate und Jahre hart erarbeitet. Und jetzt stehen wir einfach wahnsinnig gut da und freuen uns, dass wir als ungeschlagener Underdog nach München dürfen, und das auf großer Bühne.

Freiburg zum Top-Spiel nach München, wirklich eine sehr seltene Konstellation. Ganz Fußball-Deutschland rätselt, wie das möglich ist. Wie ist Ihre Antwort auf diese Frage?

Ja, es ist wirklich sehr überraschend. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt hinstellen und sagen 'Ja, das haben wir gewusst', aber es überrascht mich nicht, weil wir sehr gut auftreten sind seit Wochen und Monaten. Aber dass wir jetzt zehn Spiele ungeschlagen sind, obwohl wir schon Leipzig oder Dortmund hinter uns haben, das ist schon krass überraschend und macht uns unfassbar stolz. Jetzt ist es so eine Serie, die wollen wir nicht herschenken. Aber jetzt müssen wir nach München, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass die Serie reißt. Aber wir hoffen, dass wir auch da für eine Überraschung und für Furore sorgen können. Und deswegen wäre es natürlich cool, wenn wir auch da einen Punkt erkratzen könnten.

Im Mai 2015 gab es den letzten Freiburger Sieg daheim gegen den FC Bayern. Ihr Siegtor zum 2:1 in der vorletzten Minute. Wie blüht da noch die Erinnerung?

Jaaaa, das vergisst man nicht. Ein Siegtor gegen die Bayern, das macht man nicht so oft in seiner Karriere. Das ist in ganz besonderer Erinnerung, auch wenn wir eine Woche danach abgestiegen sind. Das war auch eine harte Geschichte. Es ist immer etwas Besonderes gegen die Bayern zu treffen, klar.

Leider fehlt jetzt an diesem Samstag in München der verletzte Super-Joker Nils Petersen. Wie lange noch? Und klappt`s auch ohne Sie?

Ich hoffe, dass es in absehbarer Zeit zurück in den Kader geht. Aber aktuell muss ich auch echt zugeben, so schwer das manchmal ist, dass die Jungs auch ohne mich gut zurechtkommen. Das freut mich ungemein, dass die Jungs den einen oder anderen Verletzten gut auffangen. Es macht die Genesung entspannter, wenn man weiß, die Jungs brauchen mich nicht gerade und kommen auch ohne mich zurecht aktuell.