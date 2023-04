Nullnummer zwischen Oldenburg und Freiburg II

Die zweite Mannschaft des SC Freiburg bleibt nach einer bescheidenen Vorstellung beim 0:0 in Oldenburg auf Tabellenplatz drei der dritten Liga.

Die längste Reise in dieser Saison hat sich für die Zweitformation des SC Freiburg nur mehr oder weniger gelohnt. 700 Kilometer hatte das Team von Trainer Thomas Stamm nach Oldenburg zurückgelegt, um nach einem trostlosen 0:0 und mit einem weiteren Punkt auf dem Konto die lange Heimfahrt anzutreten. Knapp eine Woche nach dem höchsten Saisonerfolg (4:0 gegen den FSV Zwickau) festigte Freiburg mit diesem Remis Tabellenplatz drei.

Frühlingskick

Vor 4000 Zuschauern und bei angenehm frühlingshaften Temperaturen ergriffen die Gäste schnell die Initiative. Den Niedersachsen, heimschwächstes Team der Liga, war der Druck des Abstiegskampfes deutlich anzumerken. Die Gastgeber agierten sehr zögerlich. Freiburg war zwar das bessere Team, aber erspielte sich kaum zwingende Tormöglichkeiten. In der 26. Minute versuchte es Mika Baur aus 16 Metern, doch sein Schuss verfehlte das Tor deutlich.



Oldenburg arbeitete sich kämpferisch in die Partie und setzte offensiv erste Lebenszeichen, ohne wirklich gefährlich zu sein. Torlos ging es in die Kabinen. Nach dem Wechsel boten beide Mannschaften fußballerische Magerkost. In der 60. Minute prüfte Oldenburgs Brand Freiburg-Keeper Sauter aus rund 20 Metern, aber der hielt sicher.

Weiterhin historische Chance

Freiburg erreichte während des gesamten Spiels keine Normalform. Auch als Freiburgs Vincent Vermeji in der 76. Minute plötzlich die Führung auf dem Fuß hatte, konnte der Kapitän seine Chance nicht nutzen. Am Ende trennten sich beide Teams leistungsgerecht torlos.



Trotzdem haben die Freiburger weiterhin die Chance, nach Saisonpunkten die beste zweite Mannschaft der Drittligahistorie zu werden. Das Team von Trainer Thomas Stamm, das nach 33 Spieltagen jetzt 63 Punkte hat, will die 65 Punkte des FC Bayern München II aus deren Meistersaison 2019/20 übertreffen. Das könnte schon am kommenden Samstag geschehen, wenn die Freiburger zuhause gegen Dynamo Dresden antreten (14 Uhr).