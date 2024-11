"Nicht die schönste Reise": In Dortmund gibt's für den SC Freiburg mal wieder nichts zu holen

Erneut muss der SC Freiburg die Rückreise aus Dortmund ohne Zählbares antreten. Neben vier Gegentoren gab es für den SCF auch noch zwei rote Karten.

Um sechs Uhr Morgens ging es für die SC-Fans per Sonderzug von Freiburg Richtung Dortmund. Auch wenn sich das frühe Aufstehen vielleicht für die Atmosphäre in Deutschlands größtem Stadion gelohnt hat, Punkte gab es keine zu feiern...mal wieder

Freiburgs schwarze Serie in Dortmund

Freiburgs Kapitän Christian Günter fasste es nach dem Spiel schön zusammen "Es ist tatsächlich nicht gerade die schönste Reise hierher", angesprochen auf die Freiburger Performance in Dortmund. Von den letzten 16 Auswärtsspielen im schwarz-gelben Stadion gab es für die Freiburger gerade einmal ein Unentschieden zu "feiern". Das Auswärtspiel am 11. Spieltag der Saison 24/25 ist schnell erzählt. Mit einer 0:4-Packung aus Freiburger Sicht geht es wieder zurück in den Breisgau. Nach dem starken Saisonstart war es bereits das vierte Bundesligaspiel nacheinander ohne Sieg - das dritte Spiel in Folge in der Bundesliga ohne eigenes Tor.

Christian Günter: "Platzverweis plus 3:0 war der Killer"

An der Einstellung lag es laut dem Freiburger Kapitän Christian Günter nicht. Man sei "hochmotiviert" in das erste Spiel nach der Länderspielpause gegangen und habe sich "viel vorgenommen". Nach dem frühen Rückstand hatte der Sportclub direkt die Chance auszugleichen, auch der Rest der zweiten Halbzeit war aus SC-Sicht anständig. Die gelb-rote Karte für Patrick Osterhage und das anschließende 3:0 für Dortmund waren laut Günter dann "der Killer".

Julian Schuster: "In allen Bereichen zu wenig"

Laut dem Cheftrainer Julian Schuster hatte der SCF "von Anfang an nicht ins Spiel gefunden". Auch wenn seine Mannschaft in der ersten Halbzeit "mit Ball Momente hatte" sei es am Ende in allen Bereichen zu wenig gewesen. Für die rote Karte von Junior Adamu in der Nachspielzeit fand Schuster sehr kritische Worte: "Das entspricht nicht unserem Gesicht und unseren Werten".

Die nächste Borussia wartet

Chance auf Wiedergutmachung hat der SC Freiburg am nächsten Wochenende. Erneut geht es gegen Borussia, wenn Mönchengladbach zu Gast in Freiburg ist (30.11).