Nils Petersen vom SC Freiburg beendet seine Karriere

Angreifer Nils Petersen vom SC Freiburg kündigt das Ende seiner fußballerischen Laufbahn nach dieser Saison an.

Nils Petersen vom SC Freiburg macht Schluss. "Nach knapp 16 Jahren Profifußball hänge ich die Schuhe schweren Herzens an den Nagel", schrieb der Stürmer des Bundesligisten auf seinem Instagram-Account und dankte dabei den Vereinen, bei denen er in seiner Karriere zum Einsatz gekommen war.

"Es waren schwierige Wochen, die dazu geführt haben, dass ich mit meiner Frau und meiner Familie entschieden habe, dem Fußball 'goodbye' zu sagen", erklärte der 34 Jahre alte Petersen in einem vereinseigenen Interview.

Petersen zuletzt nur noch selten Teil der Startelf des SC Freiburg

Der 34-Jährige ist der treffsicherste Einwechselspieler der Bundesliga-Geschichte und zudem auch der Rekordtorjäger des Sport-Clubs. Wettbewerbsübergreifend kam er in dieser Saison 31 Mal zum Einsatz.

Zum Stammpersonal gehörte er in dieser Saison jedoch nicht mehr. "Nun werde ich nochmal alles investieren, um dann sagen zu können: Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist", schrieb Petersen weiter. "Alles, was ein Ende hat, hatte auch mal einen Anfang. Und ein neuer Anfang ist nicht gleich das Ende. Ihr werdet von mir hören. Versprochen."

Petersen als Schiedsrichter im Einsatz

Zuletzt hatte Petersen bereits einen Blick über den Tellerrand des Profifußballs geworfen. Gemeinsam mit Anton Stach vom 1. FSV Mainz 05 hatte der Angreifer im Rahmen einer DFB-Initiative das Bezirksliga-Spiel des VfR Nierstein gegen den TSV Mommenheim als Schiedsrichter geleitet.

In seiner Karriere spielte Petersen für Carl Zeiss Jena (2005 - 2008), Energie Cottbus (2009 - 2011), den FC Bayern München (2011 - 2012), Werder Bremen (2012 - 2014) und den SC Freiburg (seit Anfang 2015).