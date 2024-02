Freiburgs Christian Günter - Freude übers Comeback, Ärger über die Niederlage

Christian Günter vom SC Freiburg hat nach monatelanger Verletzungspause im baden-württembergischen Landesduell mit dem VfB Stuttgart seine Rückkehr gefeiert. Ein Comeback zwischen Gänsehaut und Ärgernis.

Fünf Monate musste Christian Günter, der Kapitän des SC Freiburg, auf diesen Moment warten. In der 73. Minute im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:3) war es dann soweit. Günter wurde eingewechselt, feierte sein Comeback nach seiner langen Verletzungspause. "Der Empfang im Stadion war für mich Gänsehaut pur. Dass die Zuschauer es auch vermisst haben, mich auf dem Feld zu sehen. Das war ein schöner Moment für mich", sagte Günter hinterher. Die Freiburger Fans bejubelten ihn. Und selbst Spieler des VfB Stuttgart kamen nach der Partie zu ihm, um ihn zu beglückwünschen.

Günter musste mehrere Nackenschläge wegstecken

Der achtmalige Nationalspieler hatte in der Saisonvorbereitung eine Unterarmfraktur erlitten und sich den rechten Arm in der Woche nach dem Bundesliga-Auftakt im August dann erneut angebrochen. Später infizierte sich die offene Unterarmfraktur. Es waren schwere Monate für Günter. "Es gab auf jeden Fall Momente, in denen es nicht sehr gut aussah. Ich habe mir in viele Richtungen Gedanken gemacht. Es erdet einen wieder. Ich habe mit meiner Frau schon mal so einen Schicksalsschlag bei ihr gehabt, diesmal hat es mich erwischt. Wir haben uns wieder rausgekämpft und ich bin einfach nur froh, dass ich wieder da bin", sagte er.

Streich brachte Günter in der Schlussphase

Bis zu seiner Einwechslung musste Günter von der Bank aus beobachten, wie sein Team "zu einfach" Gegentore bekam (Undav in der 3. Minute, Führich in der 7.) und sich durch ein hartes Foulspiel von Merlin Röhl (Rote Karte, 18.) selbst schwächte. "Das war extrem bitter. Ein Spiel von Fünfhundert, wo man vielleicht noch den Ausgleich schafft. Aber das war heute leider nicht möglich, obwohl wir es dann trotzdem ganz gut gemacht haben."

Kurz nach Günters Einwechslung fällt das 1:3

Lukas Kübler hatte die Freiburger dann kurz vor der Halbzeit mit dem ersten Kopfball-Tor seiner Karriere zurück ins Spiel gebracht. Von da an sah es so aus, als könnte sich der Sport-Club vielleicht doch noch ein Unentschieden erkämpfen. Günter kam, Hoffnung kam auf - und nur wenige Augenblicke später lupfte Stuttgarts Maximilian Mittelstädt den Ball zum 3:1 ins Tor. "Ich bin schon wieder im Alltag angekommen, dass ich mich aufrege, dass wir verlieren", sagte Günter.

In den kommenden Wochen will er seiner Mannschaft wieder helfen. Er sei nach den vielen Nackenschlägen gestärkt zurück und freue sich sehr. Daran ändert auch die Niederlage gegen den VfB Stuttgart nichts.