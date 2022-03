SC Freiburg verpasst trotz "optimaler Leistung" Sieg in Leipzig

per Mail teilen

Wenige Minuten fehlen dem SC Freiburg, um im Spitzenspiel bei RB Leipzig zu gewinnen. Die Leistung der Breisgauer nötigt aber selbst dem gegnerischen Trainer Respekt ab.

Der SC Freiburg hat am 25. Spieltag der Bundesliga bei RB Leipzig 1:1 (1:0) gespielt und bleibt als Tabellenfünfter weiter ein Kandidat für die Qualifikation zur Champions League. Richtig zum Feiern war es den Breisgauern nach Abpfiff dennoch nicht zumute, denn Leipzigs Angelino hatte die Führung von Ermedin Demirovic (38.) erst in der Schlussminute ausgeglichen.

Demirovic: Im ersten Moment wie eine Niederlage

"Es fühlt sich im ersten Moment wie eine Niederlage an" sagte Torschütze Demirovic am ARD-Mikrofon. "Es tut schon ein bisschen weh, aber am Ende können wir gut mit dem Punkt leben."

Streich: "Mannschaft am Optimum"

Der SC hatte drei Tage nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals eine starke Leistung abgeliefert. "Von der Einstellung, Ordnung und Disziplin ist die Mannschaft ans Optimum gekommen" sagte Trainer Christian Streich nach dem Spiel.

Besonders angetan war Streich angesichts der Strapazen aus dem Spiel in Bochum. "Leipzig hatte in Hannover schnell geführt, während wir über 120 Minuten gegangen sind", sagte Streich, dessen Mannschaft dem Gegner kaum Torgelegenheiten gestattet hatte.

SC Freiburg mit "cleverer" Leistung in Leipzig

Auch Leipzigs Trainer Domenico Tedesco attestierte den Freiburger eine "clevere" Leistung. Unter dem Strich steht für den SC ein Punktgewinn bei einem Spitzenteam der Liga.

Auf Platz fünf hat der SC weiter beste Chancen im Kampf um die Plätze in der Champions League und der Europa League. Ob der SC denn den vierten Platz erreichen möchte? "Ich will am liebsten Deutscher Meister werden", sagte Streich scherzhaft. Dafür wird es sicher nicht ganz reichen, das internationale Geschäft ist aber weiterhin greifbar.