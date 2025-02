"Ist mir komplett egal" - Freiburger Minimalisten sind auf Kurs Europa

Nach dem Auswärtssieg beim FC St. Pauli darf der SC Freiburg weiter von Europa träumen. Die Minimalisten aus dem Breisgau trotzen selbst einer erstaunlichen Fehlschussserie.

Julian Schusters Augenbrauen zuckten plötzlich heftig. Sein SC Freiburg ein Anwärter auf die Champions-League-Plätze? Das war dem Trainer der Breisgauer dann doch ein bisschen viel. "Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Punkte wir haben oder wo wir stehen. Das ist mir komplett egal", sagte Schuster und wies die Königsklassen-Träume weit von sich.

Drei 1:0-Siege in Serie für den SC Freiburg

Fakt ist aber, dass die Freiburger mit Minimalisten-Fußball immer höher klettern. Das dritte 1:0 in Serie, diesmal beim FC St. Pauli, bedeutet in der Zwischenwertung Rang fünf - mit Tuchfühlung nach oben.

Malaise vom Punkt

Dabei verkraftet der Sport-Club auch seine erstaunliche Fehlschussserie vom Elfmeterpunkt bemerkenswert, die sich am Hamburger Kiez fortsetzte. Am Samstag vergab Vincenzo Grifo in Panenka-Manier die große Chance zur Pausenführung (45. Minute+1), sechs Elfmeter in Serie hat Freiburg mittlerweile saisonübergreifend in der Bundesliga verschossen. Auch beim Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Arminia Bielefeld im Dezember vergab der SC einen Elfmeter.

"Du brauchst Eier, die dann leider zerquetscht wurden"

"Gott sei Dank haben die Jungs mich gerettet", sagte Grifo. Für ihn war es bereits der dritte Fehlschuss in dieser Saison vom Punkt, bei einem Treffer im Pokal. Der misslungene Versuch auf St. Pauli, zumal in der lässigen Art, schmerzte den 31-Jährigen. "Ja, du brauchst Eier, die dann aber leider zerquetscht wurden für einen kurzen Moment", sagte Grifo: "Das war bitter auch für mich."

Christian Günter, der das entscheidende Eigentor von Philipp Treu kurz vor dem Abpfiff erzwang (88.), milderte seinen Frust dann aber entscheidend. Grifo bedankte sich mit einer herzlichen Umarmung.

Trainer Julian Schuster freut sich über guten Zusammenhalt

Der Zusammenhalt ist spürbar und bedeutet Schuster viel mehr als ihn die Negativserie vom Punkt beunruhigt. "Was mir viel wichtiger ist, ist die Reaktion", sagte der Coach, der sich als Nachfolger von Klubikone Christian Streich höchst beachtlich schlägt: "Weil wir so reagieren und die Widerstände so annehmen, können wir das Spiel in der zweiten Hälfte dann auch gewinnen."

Freiburg bleibt damit voll auf Kurs Europa, während St. Pauli nach einer dreifach bitteren Schlussphase seine Wunden lecken muss. Neben dem erhofften Punkt verloren die Hamburger auch noch Coach Alexander Blessin mit seiner vierten Gelben Karte für das Auswärtsspiel in Mainz und Winterzugang James Sands, der sich am Knöchel verletzte. "Es waren bittere Minuten für uns am Ende", sagte Stürmer Johannes Eggestein, der das Bruderduell gegen Freiburgs Mittelfeldmann Maximilian Eggestein verlor.