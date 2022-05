Mehr Vorfreude als Sorge: Freiburgs Blick auf die Zukunft

Nach der Saison ist vor der Saison. Spieler und Trainer des SC Freiburg atmen kurz durch, die Kaderplaner arbeiten weiter. Coach Streich ist trotz Dreifachbelastung zuversichtlich, ein großer personeller Aderlass im Kader unwahrscheinlich.

Es waren emotionale Tage für den SC Freiburg und Trainer Christian Streich war mehrfach den Tränen nahe. Nach einer ebenso spektakulären wie kräftezehrenden Saison und der nur knapp verpassten Krönung in Form des DFB-Pokalsieges werden Coach und Spieler nun erst einmal durchatmen.

Die für die Kaderplanung zuständigen Jochen Saier (Sportvorstand) und Klemens Hartenbach (Sportdirektor) hingegen dürften bereits die Weichen für die kommende Runde stellen. Dreifachbelastung ist das Stichwort. In der Fußball-Bundesliga, im Pokal und in der Europa League wird der SC spielen. Da braucht es einen qualitativ breit aufgestellten Kader.

"Wir haben am Donnerstag Europapokal, spielen am Sonntag Bundesliga und am Donnerstag wieder Europapokal - mit euch!"

Streichs Vorfreude auf die Europa League

Er freue sich schon "wahnsinnig", hatte Streich den Fans bei der Feier auf dem Platz der Alten Synagoge am Sonntagabend zugerufen. Die Unterstützung der Anhänger rund um das verlorene Pokal-Endspiel gegen RB Leipzig am Samstag in Berlin hat den 56-Jährigen sichtlich bewegt. Weitere Reisen quer über den Kontinent dürfen also gerne kommen. "Wir haben am Donnerstag Europapokal, spielen am Sonntag Bundesliga und am Donnerstag wieder Europapokal - mit euch!", schrie Streich.

Kurz zuvor hatte er zudem noch etwas Interessantes am Mikrofon von SWR Sport gesagt. "Ich habe keine Sorgen vor der nächsten Saison", meinte der Coach. "Nur ein bisschen, aber nicht viel." Das war in der Vergangenheit auch schon anders. Als die Freiburger 2013/14 in der Europa League mitspielten, entgingen sie nur knapp dem Abstieg aus der Bundesliga. Mittlerweile, und das nimmt Streich vermutlich etwas die Sorge, sind die Badener personell aber stärker und breiter besetzt als damals.

Matthias Ginter für Nico Schlotterbeck

Nationalspieler Nico Schlotterbeck, der zu Borussia Dortmund geht, wird dem SC fehlen. Gegen Leipzig zeigte der 22-Jährige am Samstag nochmal eindrucksvoll, welche Führungspersönlichkeit er trotz seines jungen Alters schon geworden ist. Die Lücke, die er in der Abwehr hinterlässt, wird Matthias Ginter schließen. Einfach wird das für den Rückkehrer von Borussia Mönchengladbach aber nicht - auch wenn er selbst Nationalspieler und auf internationaler Bühne erfahren ist.

Was in Freiburg allerdings auch anders ist als früher: Schlotterbeck könnte der einzige Leistungsträger sein, der den Sport-Club verlässt. Offensivman Vincenzo Grifo, der weder bei der TSG 1899 Hoffenheim noch in Gladbach glücklich wurde, dürfte wissen, was er am SC hat.

Torhüter Flekken will in Freiburg bleiben

Torhüter Mark Flekken träumt perspektivisch zwar von einem absoluten Top-Klub, wie er kürzlich dem "Kicker" sagte. "Jetzt ist das aber kein Thema: Ich habe hier einen Vertrag, fühle mich wohl, und mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Winter sollte man bei einem Wechsel schon ganz, ganz sicher sein, zu spielen", betonte er an gleicher Stelle jedoch auch. Flekken hat sich ins niederländische Nationalteam gekämpft. Einen Stammplatz beim SC zu haben und mit dem europäisch zu spielen, dürfte dem Keeper mit Blick auf die WM helfen.

Sportvorstand Saier: Bleiben auf unserem Weg

Auf der Zugangsseite ist davon auszugehen, dass die Badener in der Offensive und im Mittelfeld, wo der zu Union Berlin wechselnde Janik Haberer als Option künftig fehlen wird, etwas nachrüsten. Die Ablösesumme, die der Schlotterbeck-Transfer eingebracht hat, vergrößert den Spielraum. Saier und Co. werden aber wie gewohnt mit Augenmaß agieren. "Man spürt: Der Verein ist größer als der Titel. Wir bleiben auf unserem gemeinsamen Weg", sagte Jochen Saier beim Saisonabschluss. Das dürfte auch für die Transferstrategie gelten.