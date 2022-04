Mit wem "telefonierte" Grifo nach seinem Treffer gegen Frankfurt?

Nach seinem Tor bei Eintracht Frankfurt zog Vincenzo Grifo ein imaginäres Handy aus der Tasche und "telefonierte". SWR Sport wollte vom SC-Freiburg-Spielmacher wissen, was es mit dem kuriosen Telefonjubel auf sich hatte.

Vincenzo Grifo war am Sonntagnachmittag bei Eintracht Frankfurt wieder einmal unaufhaltsam. Nachdem sich Roland Sallai im Frankfurter Strafraum fast schon festgedribbelt hatte, legte der Ungar den Ball doch noch einmal quer auf Grifo. Der ignorierte den heranstürmenden SGE-Keeper Kevin Trapp, den heranstürmenden Martin Hinteregger und den heranstürmenden Evan Ndicka, ließ alle drei mit einer einfachen Finte aussteigen und schoss den SC Freiburg in Führung.

Es war das achte Saisontor für den Deutsch-Italiener und der Auftakt zu einem 2:1-Auswärtssieg - die übrigen Tore erzielten Filip Kostic (54.) und Nils Petersen (69.) -, der die Tür zum Europapokal für den Sport-Club ganz weit aufstieß. Doch statt des üblichen Herzchen-Jubels zückte Grifo dieses Mal ein imaginäres Mobiltelefon, wählte eine Nummer und "telefonierte" anschließend mit einem Gegenüber. Anschließend machte er die "Blabla"-Geste, indem er den ausgestreckten Daumen mehrfach gegen die übrigen ausgestreckten Finger der rechten Hand schlug.

Kleiner Gag in Richtung Familie

Wen er da wohl angerufen hat? "Niemand", beteuerte Grifo nach dem Spiel und ergänzte dann doch: "Meine Familie. Die meisten Tore, die ich mache, gehen an meine Familie." Was es genau mit dem imaginären Anruf auf sich hatte, wollte der 29-Jährige jedoch nicht erklären: "Das war ein kleiner Gag. Das wissen nur wenige. Dazu also gar kein Kommentar."

Keine Spitze in Richtung "Squadra Azzurra"

Galt der "Anruf" etwa Roberto Mancini? Schließlich hat der italienische Nationaltrainer Vincenzo Grifo vor dem EM 2021 sechsmal in den Kader der "Squadra Azzurra" berufen, ihn dann aber doch nicht mit zum Turnier genommen. Auch in der laufenden Saison hat Italiens Coach den Freiburger Standard-Spezialisten ignoriert. Dabei hat Grifo mit seinen insgesamt elf Toren und neun Vorlagen in Bundesliga und DFB-Pokal mehrfach angedeutet, dass er auch für die Nationalelf eine Verstärkung sein kann.

Doch Grifo winkte ab: "Mancini? Nein. Um Gottes Willen, nein. Das hatte nichts mit Mancini zu tun und nichts mit irgendetwas. Wie gesagt, ein kleiner Gag, den muss man nicht erklären. Aber nein, Mancini will ich nicht anrufen." Dann schob er schnell hinterher: "Bitte nicht spekulieren."

Grifo hat keine Lust auf Spekulationen

Spekulieren wollte er anschließend auch nicht über eine mögliche Qualifikation für die Champions League: "Wir haben noch fünf Spiele, plus das schöne Spiel in Hamburg, wo wir ins Finale des DFB-Pokals kommen können. Wir können in dieser Saison vieles gut machen, und da wollen wir weitermachen. Aber in fünf Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, ist natürlich nicht ganz so einfach."