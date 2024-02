Nach Roter Karte: DFB gibt Strafmaß für Freiburgs Merlin Röhl bekannt

per Mail teilen

Merlin Röhl vom SC Freiburg muss nach seinem Platzverweis in der Bundesliga vorerst zuschauen. Im Europapokal darf der 21-Jährige aber ran.

Der SC Freiburg muss nach dem Platzverweis beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart für zwei Spiele auf Merlin Röhl verzichten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den Mittelfeldspieler für die Bundesliga-Partien bei Borussia Dortmund am Freitagabend und gegen Eintracht Frankfurt am 18. Februar. Das teilten die Badener sowie der DFB am Dienstag mit.

Röhl in der Europa League einsatzberechtigt

Röhl hatte am vergangenen Samstag im Duell mit dem VfB aufgrund eines Foulspiels bereits in der 18. Minute die Rote Karte gesehen. Für die Europa-League-Playoff-Begegnung beim RC Lens (15. Februar) gilt die Sperre nicht.