Freiburgs Merlin Röhl und der Zauber des ersten Bundesligatores

Merlin Röhl gilt beim SC Freiburg als großes Talent. Am Sonntag in Leipzig gelang dem 21-Jährigen sein erster Treffer in der Bundesliga. Es war ein besonders schönes Tor.

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne". Die Bedeutung des berühmten Verses von Hermann Hesse dürfte zuletzt auch Merlin Röhl gespürt haben. In jenem Augenblick am Sonntagabend in Leipzig, als dem Mittelfeldmann des SC Freiburg sein Premieren-Bundesligatreffer gelang.

Merlin Röhl beschreibt seinen Premierentreffer

"Das erste Tor zu schießen, das ist für mich etwas ganz Besonderes", gab der 21-Jährige mit Freude in den Augenwinkeln im ARD-Interview an und ließ den Film des Tores mit seinen Worten noch einmal ablaufen: "Matze Ginter erobert den Ball im Gegenkonter. Ich weiß, dass ich im Temporibbling ordentlich Meter machen kann, habe viel Platz vor mir. Und weil der Gegner sich links auf Vince Grifo fokussiert, ist dann einfach der Raum da, wo ich reingehe". Und in dem er sein erstes Tor machte.

Klingt relativ simpel, war es aber keineswegs. Denn es war ein wunderschöner Treffer mit rund 50 Metern Anlauf, das muss dir als Fußballer erstmal so gelingen. Zumal zunächst verfolgt und dann umzingelt von fünf Leipzigern, mitsamt Flachschuß ins lange Ecke gegen Neu-Nationalmannschaftsaspirant Janis Blaswich im RB-Kasten. Ein echtes Zaubertor von Merlin, der bereits auf dem Platz die Premiere als Bundesliga-Torschütze mit einem beherzten Jubelsprung samt Freudenschrei garnierte. "Ein tolles Tor", schnalzte auch SC-Trainer Christian Streich mit der Zunge.

Zwei Röhl-Treffer in einer Woche

Auch wenn Merlin Röhl, ganz Teamplayer, sein eigenes Erfolgserlebnis von Leipzig lieber in die zweite Reihe stellte, vielmehr die 1:3-Niederlage des SC Freiburg bedauerte. Der Aufwärtstrend des sehr flexibel einsetzbaren Spielers ist unverkennbar. Fußballerisch, aber vor allem auch als Torschütze.

Bereits vergangene Woche beim 5:0 in der Europa League gegen Topola war dem 1,92-Meter-Schlaks sein erstes Pflichtspieltor für den Sport-Club gelungen. Mit bislang acht Einsätzen in der Bundesliga, zwei in der Europa League und zwei Spielen im DFB-Pokal in dieser Saison ist der hochtalentierte gebürtige Potsdamer auf bestem Weg und längst in der Bundesliga angekommen.

"Lehrjahr" im Freiburger Drittligateam

Zur Erinnerung: Im Sommer 2022 war der U-Nationalspieler Merlin Röhl vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt in den Breisgau geholt worden. Immerhin für kolportierte knapp drei Millionen Euro. Inzwischen wissen Fans und Experten, dass diese Transfersumme gut angelegtes Geld war.

In seiner ersten Saison an der Dreisam ging Röhl zunächst regelmäßig im Freiburger Drittligateam in die "Lehre", kam in der Bundesliga auch wegen diverser Verletzungen nur dreimal zum Einsatz. In dieser Runde aber ist der ehemalige Babelsberger Jugendkicker eine echte Bereicherung für die Bundesligamannschaft der Freiburger.

Die Sechs, die Acht, die Zehn - Röhl ist überall einsetzbar

Herausragend bei Merlin Röhl, und was ihn aktuell besonders wertvoll macht für Trainer Christian Streich, ist sein vielseitiges Profil als Mittelfeldspieler. Auf der Sechs, der Acht oder der Zehn - alles geht bei Merlin. "Ich bin variabel einsetzbar, wenn ich vorne die Chance bekomme, dann vorn", sagte er nach seinem Topola-Treffer letzten Donnerstag im Gespräch mit SWR Sport, "wenn`s weiter hinten im Zentrum ist, dann freue ich mich auch. Das ist relativ egal, ich versuche jede Minute wertzuschätzen und auszukosten."

Aber egal auf welcher Position: Wenn der große, dynamische Röhl mit seinen langen Beinen und raumgreifenden Schritten durchs Mittelfeld marschiert, gibt`s beim Gegner oft kein Halten mehr.

"Laufmaschine" Merlin Röhl

Mit einem Top-Speed von 33,54 Kilometern in der Stunde ist Röhl knapp hinter Philipp Lienhart und Lukas Kübler aktuell der drittschnellste Spieler der Freiburger. 159 Sprints in 428 Bundesligaminuten der laufenden Saison - diese Quote schafft kein anderer Freiburger. Auch in Sachen Gesamt-Laufleistung (12,14 Kilometer pro 90 Minuten) ist der U21-Nationalspieler ganz weit vorne. Dazu die schon reifen technisch-taktischen Qualitäten eines erst 21-Jährigen - mit Röhl besitzen die Breisgauer im Zentrum ihres Spiels jedenfalls einen echten Edelstein für die Zukunft.

Der Anfang ist gemacht, den Zauber seines ersten Bundesligatores wird Merlin Röhl in jedem Fall noch lange in sich tragen. Ganz nach Hermann Hesse.