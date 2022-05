Ginters Rückkehr zum SC Freiburg - ein starkes Signal an die Konkurrenz

per Mail teilen

Matthias Ginter kehrt zurück zum SC Freiburg, seinem Heimatverein. Dass es den Breisgauern gelungen ist, den aktuellen deutschen Nationalspieler zu verpflichten, hat für SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn eine neue Dimension.

Matthias Ginter wechselt zum SC Freiburg. Vor einigen Wochen hätte ich über diese Behauptung noch milde gelächelt. Ein aktueller deutscher Nationalspieler im besten Alter, mit Bayern München und anderen europäischen Großklubs in Verbindung gebracht, entscheidet sich für eine Zukunft im Breisgau? Das war für mich undenkbar. Bei allem Respekt vor dem Sport-Club.

Ginters Verpflichtung lässt aufhorchen

Jetzt aber ist es Fakt. Matthias Ginter spielt künftig wieder für Freiburg. Er wechselt ablösefrei aus Mönchengladbach zurück in die Heimat. Für mich ist das noch immer unglaublich. Denn Ginters Verpflichtung ist zugleich der Einstieg in eine neue Dimension auf dem Transfermarkt für den Freiburger Verein, den viele in Rest-Fußballdeutschland gerne noch als klein und putzig wahrnehmen.

Der Transfer des Nationalverteidigers Ginter lässt jetzt allerdings gehörig aufhorchen. Denn er ist gleichzeitig auch ein starkes Signal - vor allem an die Konkurrenz: Hallo, hier ist der SC Freiburg! Noch immer sympathisch, aber nicht mehr klein und putzig. Sondern inzwischen auch auf dem hochklassigen Spielermarkt wettbewerbsfähig.

Glänzende Entwicklung in Freiburg

In Freiburg hat sich abseits der großen Schlagzeilen Erstaunliches und Attraktives entwickelt. Unter der Kontinuität der langjährigen Macher Christian Streich, Klemens Hartenbach, Jochen Saier und Oliver Leki mauserten sich die Breisgauer von einer Fahrstuhlmannschaft mit alternativem Touch zum ernsthaften Champions-League-Aspiranten mit fulminantem Fußball-Style. Auch infrastrukturell und wirtschaftlich haben die Freiburger mit dem Umzug in die neue Arena vor den Toren der Stadt längst die nächste Stufe erklommen und damit neue Einnahmequellen erschlossen.

Nicht mehr nur Verkaufsverein

Natürlich wird der Sport-Club auch weiterhin den einen oder anderen Profi an die namhaftere und finanzstärkere Konkurrenz verlieren, wie auch jetzt wieder den Jung-Nationalspieler Nico Schlotterbeck an Borussia Dortmund. Mit den kolportierten 20 Millionen Euro Basis-Ablöse aber kann Freiburg gewohnt nachhaltig wirtschaften. Wie zuvor bereits nach den Transfers eines Robin Koch, Alexander Schwolow oder Luca Waldschmidt. Allerdings ist Freiburg jetzt nicht mehr nur Verkaufsverein. Schon im vergangenen Sommer zeigte der Sport-Club mit der Verpflichtung des Fast-Nationalspielers Maximilian Eggestein von Werder Bremen, was Sache ist.

Glücksgriff Matthias Ginter - aus mehreren Gründen

Die Heimkehr von Matthias Ginter ist in meinen Augen ein absoluter Glückgriff der Verantwortlichen. Der 28-Jährige ist aufgrund seiner Vita und seiner Art nicht nur Identifikationsfigur für Verein und Fans, sondern auch fußballerische Kompensation für den Weggang von Nico Schlotterbeck. Zudem ist die Ginter-Verpflichtung möglicherweise auch Entscheidungshilfe für andere interessante Spieler, sich für einen Wechsel nach Südbaden zu entscheiden. Zumal ein Profi auch hier gutes Geld verdienen kann.

In Freiburg zurück zur alten Form?

Zugegeben, Matthias Ginter hat, wie die gesamte Gladbacher Mannschaft, nicht die stärkste Bundesliga-Saison hinter sich. Der 28-Jährige besitzt allerdings genügend Können und Potenzial, zumal unter der Anleitung seines einstigen Entdeckers und Förderers Christian Streich, sich auf Anhieb als neuer Anführer in der starken Freiburger Defensive zu etablieren. In der Bundesliga, und auf der Europareise des Sport-Clubs.

Es muss zum Schluss ausdrücklich gesagt sein: Ein Wechsel von Mönchengladbach nach Freiburg galt vor noch nicht allzu langer Zeit als sportlicher Rückschritt; jetzt ist es eher umgekehrt. Beim Sport-Club freut man sich in der neuen Saison auf Gegner wie Mailand, Madrid oder Manchester. Auch das ist sicherlich ein Argument gewesen den Wechsel Ginters.

In Gladbach dagegen sitzt man mittwochs und donnerstags vorerst nur vor dem TV-Gerät.