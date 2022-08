Freiburgs "Breisgau-Bremer" soll auch beim VfB Stuttgart für Stabilität sorgen

Im vergangenen Jahr wechselte Maxi Eggestein von Werder Bremen zum SC Freiburg. Schnell etablierte sich der Mittelfeld-Renner als unverzichtbar. An diesem Samstag spielt er mit dem Sport-Club im Baden-Württemberg-Duell beim VfB Stuttgart.

Spricht man über den SC Freiburg und seine großartige Entwicklung in der Bundesliga, dann sind und waren vor allem Namen wie Christian Günter, Vincenzo Grifo, Nils Petersen oder in der vergangenen Saison der von Senkrechtstarter Nico Schlotterbeck in aller Munde.

Viel Lob von Trainer Christian Streich

Der Name Maximilian Eggestein wird in diesem Zusammenhang eher selten genannt. Dabei ist der Mittelfeld-Renner ein unverzichtbarer Teil im energiereichen und laufintensiven System von Christian Streich. Und spricht man den Trainer auf den 25-jährigen Eggestein an, gerät der geradezu ins Schwärmen: "Maxi ist ein ganz überlegter und schlauer Kerle, ganz empathisch", so Christian Streich im Gespräch mit SWR Sport, "er ist super integriert und hoch angesehen in der Mannschaft. Ein sehr anständiger Kerl".

Nicht nur charakterlich, auch sportlich ist Maxi Eggestein bei seinem Trainer hoch angesehen: "Guter Fußballer, gute Übersicht, läuft und tut alles für die Mannschaft", fasst Christian Streich Eggesteins Vorzüge auf dem Rasen kompakt zusammen.

Die Eggesteins - eine Fußballfamilie

Der Vielgelobte stammt aus dem hohen Norden. Aufgewachsen ist Maxi Eggestein in Garbsen bei Hannover, beim Stadtteilklub TSV Havelse ist er fußballerisch groß geworden. Mit dem kleinen Verein spielte bereits Maxis Vater Karl Eggestein Anfang der 1990er Jahre als Kapitän eine Saison in der 2. Bundesliga. Der damalige Erfolgstrainer der "Sensation Havelse" hieß übrigens: Volker Finke, danach viele Jahre gemeinsam mit Vorstand Achim Stocker sportlicher Bundesliga-Baumeister des SC Freiburg.

Maxi - der Hobbykoch

Die Eggesteins sind sowieso eine echte Fußball-Familie: Auch der ein Jahr jüngere Bruder Johannes (24) ist Profi, schießt aktuell in der 2. Liga beim FC St. Pauli Tore und spielte zuvor jahrelang mit Maxi in der Jugend von Werder Bremen und bei den Profis. Das Verhältnis der beiden Brüder ist trotz der räumlichen Trennung bestens: "Wir sprechen, wenn es geht, so gut wie jeden Tag", verrät Johannes im Gespräch mit SWR Sport und vermisst seit der gemeinsamen Zeit in Bremen vor allem "die Kochkünste von Maxi".

Bereits mit 14 Jahren von Havelse nach Bremen

Apropos Bremen: Schon mit 14 Jahren war Maxi Eggestein als großes Talent von Havelse an die Weser, ins dortige Werder-Nachwuchsinternat, gewechselt. Mit 18 folgte der Sprung in die Bundesliga und die U21-Nationalmannschaft. Vor drei Jahren war er ganz nah dran am A-Nationalteam, Joachim Löw hatte ihn in den Kader für die Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande berufen: "Ein guter junger Spieler, der schon sehr reif auftritt", lobte ihn der damalige "Bundes-Jogi".

Im Notizbuch von Bundestrainer Jogi Löw

Der Sprung ins A-Team aber gelang nicht, weil Maxi Eggestein im Sog der sportlichen Krise in Bremen und dem folgenden Abstieg selbst Form verlor. Im vergangenen Sommer dann, nach dem Absturz von Werder in die 2. Liga, folgte der Wechsel in den Breisgau. Nach zehn Jahren an der Weser kein leichter Schritt - der Abschied tat weh. Eggestein war in Bremen mit seinen damals erst 24 Jahren, aber mit der Erfahrung von immerhin 159 Bundesliga-Spielen bereits zur Werder-Legende geworden.

Eggestein: Doppel-Sechs mit Chicco Höfler

Im familiären Freiburger Umfeld konnte sich der Mittelfeldmann schnell akklimatisieren. Maxi war beim Sport-Club schnell in der Stammelf, etablierte sich auf der Doppel-Sechs mit Nicolas "Chicco" Höfler und spielte wie das gesamte Team eine prima Saison.

Streich nennt Eggestein "Breisgau-Bremer", so gut sei bereits in Südbaden integriert "Wenn er nicht von außerhalb kommen würde, könnte man sagen, er ist ein richtiger Freiburger Spieler", adelt der SC-Coach den Ex-Werderaner, "aber uns tut auch gut, wenn Spieler von außerhalb kommen".

Christian Streich: "Wir können noch etwas rauskitzeln"

Am Sonntag (ab 21:45 Uhr) ist Maxi Eggestein zum ersten Mal Studiogast bei SWR Sport, zuvor spielt er an diesem Samstag mit dem Sport-Club im Baden-Württemberg-Duell beim VfB Stuttgart. Auch in dieser Partie wird Eggestein für Freiburgs Startelf ein wichtiges Puzzle-Teil sein und soll in der Zentrale für die nötige Stabilität sorgen.

Die Entwicklung, sagt der Trainer, ist aber noch nicht zu Ende: "Er hat sich schon gesteigert, aber er hat noch Potenzial. Da können wir noch etwas herauskitzeln", ist Christian Streich überzeugt, "wir sind super glücklich, dass er sich für uns entschieden hat". Der Breisgau-Bremer ist längst angekommen in Freiburg.