Der SC Freiburg hat nach dem Weggang von Mittelfeldspieler Baptiste Santamaria schnell reagiert und mit Max Eggestein von Werder Bremen einen adäquaten Nachfolger verpflichtet.

Am Dienstagnachmittag posierte Max Eggestein noch ein letztes Mal vor dem Bremer Stadion für Selfies mit den Werder-Fans. Eigentlich ein gewohntes Bild, gehörte doch dieser Max Eggestein schon längst zum Inventar von Werder Bremen. Doch zu diesem Zeitpunkt war längst klar: Es sind die letzten Fotos an der Weser, der Weg des Fußballprofis führt von Bremen nach Freiburg.

Eggestein - das Werder-Urgestein

Max Eggestein, der Vize-Kapitän, sozusagen ein Werder-Urgestein. Vor zehn Jahren war der damals 14-Jährige über den TSV Schloß Ricklingen und den TSV Havelse bei Hannover in die Werder-Jugend gekommen. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Johannes mischte Max Eggestein im Jugendbereich ordentlich auf: Johannes schoß sich als Goalgetter in die deutschen U-Nationalmannschaften, Max als torgefährlicher Dampfmacher im Mittelfeld. Das Talent der beiden lag in der Wiege, Vater Karl Eggestein war einst Zweitligaspieler in Havelse.

Die Brüder Max (links) und Johannes Eggestein Imago Imago

Zweitjüngster Spieler in der Werder-Historie

Klar, das vor allem Max Eggesteins Talent auch den Profitrainern an der Weser nicht lange verborgen blieb. Bereits mit 17 Jahren debütierte er unter dem damaligen Coach Viktor Skripnik in der Bundesliga, er war damit - nach Thomas Schaaf - der zweitjüngste Bundesliga-Debütant in der Bremer Vereinshistorie. Schaaf war bei seinem Erstliga-Einstand 1979 ganze drei Tage jünger. Der Jungspund Eggestein fand über die Spielpraxis in Werders U23-Amateurmannschaft, deren Kapitän er zeitweise sogar war, den dauerhaften Weg ins Bremer Bundesligateam.

Schritt für Schritt konnte sich Max Eggestein bei den Profis behaupten und etablieren, entwickelte sich zum Leistungsträger. Vor allem über seine starke Physis. Auffallend und herausragend das Laufvermögen des zentralen Mittelfeldspielers: In der Saison 2017/18 war er mit 383 Kilometern der laufstärkste Spieler der Liga. Ein Jahr später legte er mit sagenhaften 409 Kilometern (vor Bayerns Joshua Kimmich) als erneuter Spitzenreiter im Bundesliga-Marathon sogar noch einen drauf.

Bremer Finanznot öffnete den Weg nach Freiburg

Max Eggestein kam in der deutschen U21 zu internationalen Ehren, stand 2019 kurz vor der Berufung durch Bundestrainer Jogi Löw in die A-Nationalmannschaft, ehe seine Leistungen im Bremer Trikot stagnierten und er aus dem Fokus des Bundestrainers geriet. Bis heute sammelte der inzwischen 24-Jährige 156 Bundesligaspiele für Werder, in denen er elf Tore schoss und 17 vorbereitete. Werder Bremen ohne Max Eggestein? Eigentlich undenkbar. Umso bitterer für den treuen Profi der Abstieg von Werder in diesem Sommer aus der Bundesliga, verbunden mit der Frage: Was macht jetzt Max Eggestein?

Sechser- oder Achter-Position

"Es gibt keine Garantie dafür, dass ich am Ende der Transferphase hier bin. Es gibt aber auch keine Garantie dafür, dass ich weg bin, wir werden sehen", so Eggestein vor dem ersten Zweitliga-Spieltag im Juli gegenüber Radio Bremen. Ein Spieler mit eigentlich deutlich zuviel Potenzial und Perspektive für die Zweitklassigkeit, zumal die Werder-Kasse in der Corona-Pandemie immer klammer geworden war, Eggestein als das "Tafelsilber" des Vereins galt. Einer, der auf der Sechser- oder der Achter-Position flexibel einsetzbar ist. Mit Zug nach vorne, aber auch mit Abräumer-Qualitäten nach hinten.

Schon seit Wochen Kontakte nach Freiburg

Noch bis 2023 lief der Vertrag zwischen "Maxi" und den Bremern. Nur zu gerne hätte Werder um Eggestein als zentrale Figur eine neue Mannschaft aufgebaut und mit ihm den Wiederaufstieg angestrebt. Der finanzielle Druck für Werder und der Wille zur sportlichen Weiterentwicklung des Spielers waren am Ende aber stärker. Von Bremer Medien war zu hören und zu lesen, dass Max Eggestein nach dem Abstieg schon frühzeitig den Wunsch hinterlegt hatte, auch künftig in der Bundesliga spielen zu wollen, und dass Kontakte nach Freiburg schon seit Wochen bestanden. Sportdirektor Klemens Hartenbach gibt in der Pressemitteilung zu Protokoll, dass man "Maxi natürlich schon seit Jahren" verfolge. "Seine Art Fußball zu spielen und zu denken passt sehr gut zum SC. Er hat eine kluge und klare Spielweise, dazu kommt er auch immer wieder in gute Abschlusspositionen."

Eggestein als Santamaria-Nachfolger im zentralen Mittelfeld

Nach drei Spielen in der neuen Zweitliga-Saison war es diese Woche dann soweit. Eggestein verlässt Bremen und wechselt zum SC Freiburg, in das "Wohlfühlbecken" für junge und ehrgeizige Profis, die unter der fürsorglichen Hand von Trainer Christian Streich den nächsten fußballerischen Schritt gehen wollen. Das trifft sich gut, denn der Sportclub benötigt nach dem Weggang von Baptiste Santamaria dringend Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld. Der Franzose war am Dienstag nach nur einer Saison überraschend in seine Heimat zurückgekehrt, wechselt für kolportierte 14 Millionen Euro zu Stade Rennes. Auch das befeuerte den schnellen Wechsel in den Breisgau. Finanziell wie personell.

Jetzt besitzt der SC Freiburg also einen neuen "Kilometerfresser" für die zentrale Zone. Der laufstarke Max Eggestein und das laufintensive Freiburger System - das sollte idealerweise passen. Eggestein berichtete "nach zehn Jahren in Bremen" von einem "schweren Abschied, aber ich freue mich auch hier zu sein und ein neues Abenteuer zu starten. Ich glaube, der SC passt sportlich zu mir."

Der Mittelfeldspieler wird künftig die Nummer 8 tragen. Über die Länge der Vertragsdauer machten die Freiburger keine Angaben. Sowohl der Bundesligist als auch Zweitligist Werder Bremen verwiesen in ihren Mitteilungen darauf, dass über Vertragsinhalte Stillschweigen vereinbart worden ist.

Übrigens: Auch die Zeit des zweiten Eggesteins bei Werder Bremen endete in diesem Sommer. Johannes wechselte nach Antwerpen.