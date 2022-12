Marktwert-Explosion bei Freiburgs Talent Kiliann Sildillia

Zum Jahresende bewertete das Online-Portal "transfermarkt.de" die Marktwertsprünge der Bundesliga-Profis seit Januar 2022. Dabei verzeichneten vor allem die Spieler des SC Freiburg große Zuwächse.

Der junge Mann hat einen Riesenspung gemacht, nicht nur auf dem Spielfeld mit 14 von 15 möglichen Bundesliga-Einsätzen in der Vorrunde: Kiliann Sildillia vom SC Freiburg pulverisierte auch seinen Marktwert im Verlauf dieses Jahres und steigerte ihn um satte 800 Prozent. Lag der Wert des 20-jährigen Franzosen laut des renommierten Online-Portals "transfermarkt.de" zum 1. Januar dieses Jahres gerade mal bei einer Million Euro, so wird der hochtalentierte Defensivspieler jetzt zum Jahresende mit neun Millionen Euro gehandelt.

Sildillia mit dem größten relativen Marktwertsprung

Es ist der zweitgrößte relative Sprung in Sachen Wertentwicklung aller Bundesligaspieler in diesem Zeitraum nach dem Münchner Jung-Torjäger Mathys Tel (+900 Prozent auf 18 Millionen Euro). Und ein Ende ist bei Sildillia noch nicht abzusehen, startete das meistens auf der Rechtsverteidiger-Position eingesetzte Freiburger Eigengewächs in der zurückliegenden Bundesliga-Vorrunde doch erst so richtig durch.

Top-Entwicklung auch bei anderen Spielern des SC Freiburg

Wie sich überhaupt die Top-Platzierung des SC Freiburg mit aktuell Tabellenplatz zwei in der Bundesliga und souveräner Europa-League-Vorrunde auch in Sachen Marktwertsprünge seiner Profis widerspiegelt. Insbesondere bei den Neuzugängen Ritsu Doan (von 7,5 auf 15 Millionen Euro/+130 Prozent), Michael Gregoritsch (von zwei auf acht Millionen Euro/+300 Prozent) und Daniel-Kofi Kyereh (von drei auf acht Millionen Euro/+166 Prozent).

Der SC-Freiburg-Spieler Ritsu Doan traf in der Vorrunde zwei Mal für die japanische Nationalmannschaft und steht damit im Achtelfinale der WM. IMAGO Kyodo News

Neben Sildillia konnten auch die anderen Sport-Club-Talente auf sich aufmerksam machen: Kevin Schades Transferwert stieg von sieben auf zwölf Millionen Euro, der von Noah Weißhaupt von 0,8 auf 2,5 Millionen Euro.

Den größten Marktwert unter den Spielern des SC Freiburg besitzt laut "transfermarkt.de" übrigens Nationalspieler Matthias Ginter mit 20 Millionen Euro. Er konnte seinen Wert seit seiner Rückkehr im Sommer aus Mönchengladbach um zwei Millionen Euro bis zum Jahresende steigern.

Große Marktwertsteigerung auch bei Anton Stach von Mainz 05

Einen riesigen Marktwertsprung machte im abgelaufenen Kalenderjahr bei Mainz 05 Neu-Nationalspieler Anton Stach: Von vier auf 15 Millionen Euro! Das ist beim defensiven Mittelfeldmann, der letztes Jahr aus Fürth geholt wurde, eine imposante Steigerung von 275 Prozent!

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / HMB Media/ Heiko Becker | Heiko Becker

Über die Top-Wertsteigerung bei der TSG Hoffenheim darf sich Georginio Rutter freuen. Der 20-jährige Angriffswirbler aus Frankreich erhöhte seinen Marktwert in den vergangenen zwölf Monaten von acht auf 16 Millionen Euro. Neuzugang Grischa Prömels Marktwert stieg von 4,5 auf 7,5 Millionen Euro.

Ahamada Spitzenreiter beim VfB Stuttgart in Sachen Marktwertsprung

Entsprechend der bescheidenen Tabellensituation übers Jahr fallen die Marktwertsprünge bei den Profis des VfB Stuttgart insgesamt eher unspektakulär aus: Die relativ größte Steigerung verzeichnete dabei noch Naouirou Ahamada. Der Mittelfeldmann aus Frankreich ist dabei der VfB-Spitzenreiter, er hob seinen Wert immerhin von 1,8 auf 5,5 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 205 Prozent.

Gvardiol aus Leipzig mit der größten Gesamtwertsteigerung

Gesamt-Spitzenreiter in der Bundesliga in Sachen Marktwertsprung ist übrigens der Leipziger Verteidiger Josko Gvardiol. Vor allem dank seiner Top-WM in Katar explodierte der Marktwert des Kroaten geradezu von 25 auf 75 Millionen Euro. Dahinter folgen Jamal Musiala vom FC Bayern (+45 Millionen auf 100 Millionen Euro) und der Dortmunder Jude Bellingham (+35 Millionen auf 110 Millionen Euro).