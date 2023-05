Wechselt Freiburgs Keeper Mark Flekken auf die Insel?

Verliert der SC Freiburg nach Saisonende einen Leistungsträger? Keeper Mark Flekken soll laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einem Wechsel zum FC Brentford in die englische Premier League stehen.

Laut "Sky" sollen sich Flekken und der FC Brentford bereits mündlich über einen Transfer geeinigt haben. Beim Klub aus der Londoner Peripherie soll der 29-jährige Torhüter demnach einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Jochen Saier: "Kann sein, dass Mark Flekken uns verlässt"

"Es kann sein, dass Mark uns verlässt, er beschäftigt sich damit", hatte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier zuletzt im "Doppelpass" auf "Sport1" gesagt. "Für ihn geht es auch um den Zeitpunkt. Wann kann er nochmal den nächsten großen Schritt machen."

Der vierfache niederländische Nationalspieler soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro besitzen. Flekken wäre somit für den Tabellenneunten der Premier League fast ein "Schnäppchen".

Der Keeper spielt seit fünf Jahren beim SC Freiburg, 2018 war er vom MSV Duisburg in den Breisgau gekommen. Flekken kam in dieser Saison bislang in 42 Pflichtspielen für den Sport-Club zum Einsatz. Im vergangenen September hatte der 29-Jährige seinen Vertrag in Freiburg verlängert, die Laufzeit gab der Klub nicht bekannt.

Mit Noah Atubolu ein "Juwel" in der Hinterhand

In Freiburg wäre man indes auf einen Abgang vorbereitet. Sollte Flekken den SC verlassen, würde wohl U21-Nationaltorwart Noah Atubolu seine Chance bekommen. Auf den 20-Jährigen hält man beim Sport-Club hohe Stücke. "Da wäre man vorbereitet", hatte Saier zu dieser möglichen Konstellation gesagt.