Freiburgs Mark Flekken: Vom "Flaschen-Torhüter" zum DFB-Pokalsieger?

Erst kannten ihn viele nur wegen eines kuriosen Gegentores, doch inzwischen gehört er zu den besten Torhütern der Bundesliga. Jetzt will der Freiburger Mark Flekken seine Saison krönen.

Ob es die beste Saison seines Lebens ist? "Könnte man so beschreiben, ja", sagt Mark Flekken ohne lange zu überlegen. Er ist beim SC Freiburg als Nummer eins in die Saison gegangen und hat sich, anders als in der Vorsaison, nicht verletzt. Er hat seine ersten Länderspiele für die Niederlande gemacht. Er hat sich mit dem Sport-Club für die Europa League qualifiziert – und er kann DFB-Pokalsieger werden. "Kein Mensch, nicht einmal ich selbst, hat erwartet, dass es so laufen würde", sagt Flekken. Ein Satz, der zu seiner Saison genauso gut passt wie zu der des SC Freiburg.

Freiburg im DFB-Pokalfinale: Eine historische Chance

Flekken, 28, kann am Samstag gegen RB Leipzig (21.05., 20 Uhr) den ersten Titel seiner Karriere gewinnen, abgesehen von Meisterschaften in der Regionalliga und 3. Liga. Und der SC Freiburg kann zum ersten Mal in seiner Geschichte den DFB Pokal holen. Für Flekken und den Klub wäre es die Krönung der Saison und der Beleg, dass geduldige und kontinuierliche Arbeit auch mit Titeln belohnt werden können. "Das ist eine einmalige Chance", sagt Flekken. "Wir müssen noch einmal versuchen, das letzte kleine bisschen auf dem Platz zu lassen."

SC-Torhüter Mark Flekken: Schrittweise zum Erfolg

Flekken wechselte 2016 vom Zweitligisten Greuther Fürth, für den er kaum spielen durfte, eine Liga tiefer zum MSV Duisburg. Nur auf den ersten Blick ein Schritt zurück, denn in Duisburg wurde er die Nummer eins, stieg auf und verließ den Verein nach zwei Jahren in Richtung Freiburg. SC-Trainer Christian Streich machte ihn 2020 zum Stammtorhüter. Kurz vor seinem ersten Spiel zog sich Flekken eine komplizierte Verletzung am Ellbogen zu, fiel monatelang aus. Nach der Operation hat er geweint. Gehadert hat er nicht.

Freiburg und Flekken: Geduld und Ruhe als Erfolgsrezept

Seine Geschichte erinnert ein wenig an die seines Arbeitgebers, der in den vergangenen Jahren immer wieder Rückschläge weggesteckt hat, man denke nur an den Abstieg aus der Bundesliga 2015. Auch der Sport-Club hat nicht lange lamentiert und ist in der darauffolgenden Spielzeit aufgestiegen. Jahr für Jahr hat er sich stabilisiert. Dem Image des nischigen Ausbildungsklubs ist er längst entwachsen.

Freiburg ist deutschlandweit Vorbild für viele andere Vereine, zeigt wie nachhaltiges erfolgreiches Arbeiten in einer Branche funktioniert, in der es in erster Linie um schnelle Erfolge und viel Geld geht. Finanzvorstand Oliver Leki hat erst kürzlich bei SWR Sport Baden-Württemberg bestätigt, dass der SC "eine andere Flughöhe erreicht hat". "Wir haben eine wirtschaftliche Größenordnung erreicht, die nicht mehr zu vergleichen ist mit vor vier, fünf Jahren." Der Klub müsse nicht mehr jedes Jahr die drei, vier besten Spieler abgeben. "Wir sind mittendrin in der Liga."

Bondscoach van Gaal vergleicht Flekken mit van der Sar

Flekken ist einer der Spieler, deren Marktwert sich deutlich gesteigert hat (von 750.000 Euro auf 5,5 Millionen Euro). In der laufenden Saison hat er 32 Bundesliga-Spiele gemacht. Keiner hat häufiger zu Null gespielt. Von allen Stammtorhütern hat er die beste "Paraden-Quote". Er ist stark im Eins gegen eins und gut am Ball. So gut, dass Bondscoach Louis van Gaal ihn mit Torhüterlegende Edwin van der Sar, Flekkens großem Vorbild, verglichen hat, der häufig in Manier eines Liberos am Aufbauspiel beteiligt war. "Mark ist unglaublich gut mit den Füßen, das kann man sich nicht vorstellen", lobte van Gaal. Und Christian Streich betont gerne, dass er darüber hinaus eine gute Ausstrahlung habe, ein guter Typ sei.

Vom "Flaschen-Keeper" zum Pokalsieger?

Bis vor einiger Zeit war der Name Flekken vielen nur bekannt, weil der Keeper sich mal ein kurioses Gegentor eingefangen hatte. 2018, damals noch im Trikot des MSV Duisburg, stand er mit dem Rücken zum Spielfeld, griff zur Trinkflasche, um einen Schluck zu nehmen und bemerkte nicht, dass Gegner Ingolstadt bereits einen Angriff gestartet hatte. Als der Ball ins Tor flog, konnte Flekken nur noch wie versteinert hinterherschauen, in seiner linken Hand die Flasche. Spätestens seit diesem Jahr kennt ihn das breite Publikum auch wegen seiner Paraden. Jetzt will er sich für die beste Saison seiner Karriere mit dem DFB-Pokal belohnen.