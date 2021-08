Zwischen Pech und Party: Mark Flekken feierte nach langer Verletzungspause sein Heimspiel-Comeback für den SC Freiburg. Ein Spiel, auf das er lange warten musste.

Mark Flekken musste in seiner Karriere schon so einige Rückschläge verkraften. Zuletzt verletzte er sich zu Beginn der vergangenen Saison beim Aufwärmen vor dem ersten DFB-Pokalspiel. Es folgte eine monatelange Pause. "Da ist auch mal eine Träne über die Backe geflossen", sagte der Torhüter im Interview bei SWR Sport. Jetzt sind die Wangen trocken. Dafür ist das Trikot nassgeschwitzt. Denn die Nummer 26 ist endlich die Nummer 1. "Es macht Riesen-Spaß wieder auf dem Platz zu stehen und solche Spiele zu machen wie gegen den BVB", sagt Flekken.

So feiert Freiburg

Das erste Heimspiel der Saison lief für die Freiburger perfekt. "Wir wissen, was wir zu tun haben gegen solche Mannschaften. Wenn die 1:0 in Führung gehen, besteht die Chance, dass du vier Kisten kriegst. Aber wenn man kompakt steht und gut verteidigt und die wenigen Chancen nutzt, kann auch ein Sieg dabei herauskommen." Diese Freiburger Philosophie transportierte Trainer Christian Streich an sein Team. "Der junge Mann kann uns sehr heiß machen", schmunzelt Flekken.

"Wenn man gegen den BVB gewinnt, darf man das auch ein bisschen feiern."

Bei sommerlichen 28 Grad Celsius konnte kein Dortmunder Spieler Flekken bezwingen. Der 1:2-Anschlusstreffer fiel durch ein Freiburger Eigentor. "Wenn man gegen den BVB gewinnt, darf man das auch ein bisschen feiern." Und das laut Flekken bis in die Nacht.

Familiensache Fußball

Mutter Annie Flekken hat Mark in der F-Jugend trainiert. Mit Vater René Flekken telefoniert er nach jedem Spiel, um sich ein Feedback zu holen. Gegen den BVB fiel dieses kurz aus: "Letztendlich musste er nicht viel halten. Kompliment an die Mannschaft, die hat gut verteidigt", so Papa Flekken im SWR-Sport-Interview. Trotz des Sieges gegen den Champions-League-Teilnehmer bleiben die Breisgauer bescheiden. "Hauptsache, wir lassen am Ende ein paar Mannschaften hinter uns und haben nichts mit dem Abstieg zu tun," sagt Sohn Mark. Die Verteidigung von Tabellenplatz fünf ist nicht das Ziel. "Einfach mal die Kirche im Dorf lassen."

Mark Flekken überzeugte bislang mit guten Leistungen im Tor des SC Freiburg Imago IMAGO / Sportfoto Rudel

Anders klingen die persönlichen Ambitionen des Niederländers: "Die Nationalmannschaft wäre noch ein Kindheitstraum." Wenn Flekken konstant Leistungen zeigt und vom Verletzungspech verschont bleibt, könnte er den Sprung in Louis van Gaals "Elftal" schaffen.

Wiedersehen in Stuttgart

Nächste Woche muss sich Flekken im Baden-Württemberg-Duell gegen den VfB Stuttgart beweisen. Dort trifft er auf Florian Müller, der in der vergangenen Saison den verletzten Flekken in Freiburg vertrat. "Wir haben wir uns sehr gut verstanden und auf dem Platz harmoniert. Ich freue mich, ihn wiederzusehen." Offen ist, wer danach bis in die Nacht feiern darf.