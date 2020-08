Wäre Alexander Schwolow nicht gegangen, hätte Mark Flekken den SC Freiburg verlassen. Stattdessen rückt er nun in die erste Reihe vor - und gibt sich selbstbewusst. Der neue Ersatzkeeper wiederum will im Breisgau einen ähnlichen Weg einschlagen wie er.

Die Fußstapfen, in die er tritt, sind groß. Nach zwei Jahren im Schatten des stark haltenenden und mittlerweile zu Hertha BSC gewechselten Alexander Schwolow bereitet sich Mark Flekken aktuell auf seine erste Saison als Stammkeeper des Bundesligisten SC Freiburg vor. "Ich habe ordentlich vorgelegt in der letzten Vorrunde, daran möchte ich anknüpfen und noch was oben drauf packen", kündigt der 27-Jährige im Trainingslager des Sport-Clubs in Schruns (Österreich) selbstbewusst an.

In der Hinrunde der vergangenen Saison hatte er neun Liga-Spiele für den verletzten Schwolow bestritten. Als der wieder fit war, musste Flekken zurück auf die Bank. "Wenn man mal spielen durfte, juckt es in den Fingern und es ist schwierig, wieder einen Schritt nach hinten zu machen", sagt der Niederländer über die für ihn "schwierige Zeit" in der Rückrunde. Rückhalt aus der Familie und viele Gespräche mit Torwarttrainer Andreas Kronenberg hätten ihm dabei geholfen, geduldig zu bleiben - auch in der für ihn ungewissen Phase nach der Saison.

Flekken spielte mit Gedanken zu Wechseln

Klar war für Flekken, dass er seine Koffer gepackt hätte, wenn Schwolow den Verein diesen Sommer nicht verlassen hätte. "Ich bin glücklich darüber, dass ich jetzt da bin, wo ich hin wollte, jetzt heißt es für mich den nächsten Schritt zu machen und das Bestmögliche rauszuholen", sagt er. Von der Professionalität seines Vorgängers, der lange auf dem Sprung zum FC Schalke 04 schien, Anfang August dann aber bei der Hertha unterschrieb, habe er viel gelernt. "Und Schwolli hat gearbeitet wie ein Schwein, sehr positiv gemeint", sagt Flekken: "Damit hat er mich angesteckt."

Die Rückennummer eins hat Flekken von Schwolow nicht übernommen. Er wollte aus persönlichen Gründen, die er nicht verraten möchte, weiter die 26 behalten. Trotzdem ist er gesetzt für die kommende Saison. Auch, wenn die eins jetzt auf dem Trikot von Neuzugang Benjamin Uphoff steht, der vergangene Saison beim Zweitligisten Karlsruher SC alle 34 Liga-Spiele absolvierte.

TV-Tipp SWR Sport in Baden-Württemberg SWR Sport in Baden-Württemberg zeigt am Sonntag, was sich bei den Bundesligaklubs aus dem Land tut und wie die Vorbereitung läuft. Dazu gibt es zwei Trainer im Interview: Christian Streich (SC Freiburg) und Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart). Los geht's ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Uphoff will sich in der Bundesliga beweisen

Bei den Freiburgern sieht sich der Neue trotzdem als Backup. "Ich will den nächsten Schritt gehen und habe das mittel- und langfristige Ziel, mich in der Bundesliga zu beweisen", sagt Uphoff. "Ich muss mich erst mal eingewöhnen, auch weil das Tempo ein ganz anderes sein wird." In den Gesprächen hätten ihm Sportdirektor Klemens Hartenbach und Torwarttrainer Kronenberg aufgezeigt, dass er bei den Breisgauern einen ähnlichen Weg gehen könnte wie Flekken.

So will Uphoff nun ebenfalls von der guten Freiburger Torwartschule profitieren. In der vergangenen Saison haben neben Schwolow und Flekken fünf weitere Torhüter in der Bundesliga gespielt, die schon mit Kronenberg zusammengearbeitet haben - unter anderem Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim, der von Bundestrainer Joachim Löw diese Woche erstmals in den Kreis der Nationalmannschaft berufen wurde.