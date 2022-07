Schock für den SC Freiburg: Lucas Höler fällt lange aus

per Mail teilen

Hiobsbotschaft für den SC Freiburg: Angreifer Lucas Höler hat sich im Trainingslager der Breisgauer in Schruns in Österreich einen Mittelfußbruch zugezogen.

Wie der Sport-Club gegenüber SWR Sport bestätigte, zog sich der 28-Jährige die Verletzung im Vormittagstraining am Dienstag, den 12. Juli, zu. Am Nachmittag folgte dann die niederschmetternde Diagnose Mittelfußbruch. Höler wird laut Klubangaben bereits am Mittwoch, 13. Juli, operiert.

Höler ist bei den Breisgauern absoluter Stammspieler, absolvierte in der abgelaufenen Saison alle 34 Bundesligaspiele. Dabei gelangen dem Stürmer sieben Tore, vier weitere Treffer bereitete er vor. Nun wird er dem SC vorerst fehlen. Wie lange genau - das wird sich erst nach der Operation zeigen. In der Regel kann die Ausfallzeit zwischen wenigen Wochen bis hin zu einigen Monaten betragen.

Streich: "Das ist für uns keine gute Nachricht"

"Er hat einen Schlag auf den Mittelfuß bekommen, da haben wir das schon befürchtet. Er konnte dann Mittags nicht mehr auftreten", bestätige Freiburgs Trainer Christian Streich im Gespräch mit SWR Sport die Verletzung. "Auf dem Röntgenbild sieht man den Riss. Jetzt wird er morgen operiert. Dann verschraubt man es und schaut, wie lange der Ausfall dauert. Das ist für uns keine gute Nachricht."