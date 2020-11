Lino Tempelmann (21) bestritt bei Union Berlin sein erstes Saisonspiel für den SC Freiburg. Sein Debüt im Trikot der Südbadener hatte er im Oktober 2019 gegen Leipzig gegeben. Zwischen diesen beiden Kurzeinsätzen lagen zwölf Monate. Aufgegeben hat der zentrale Mittelfeldmann aber nie.

Der in München geborene Tempelmann ist seit drei Jahren bei den Südbadenern, hat eine gute Präsenz auf dem Platz, aber bislang wenig Einsatzzeiten. Groß geworden ist er in Bayern, spielte unter anderem in den Jugendmannschaften des TSV 1860 München, der SpVgg Unterhaching und des FC Bayern. Einer seiner Trainer war Josef Steinberger, heute U-23 Coach beim FC Augsburg, damals U-19 Trainer beim TSV 1860 München. 24 Spiele hat Tempelmann unter Steinberger gemacht und einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. "Es war schon immer erkennbar, dass er mit sehr viel Talent gesegnet ist. Er ist beidbeinig und schnell, trotz seiner Größe. Er ist kopfballstark und hat schon damals sehr, sehr Vieles mitgebracht", erinnert sich Steinberger im SWR-Gespräch.

Come back stronger

Aktuell geht es für Lino Tempelmann darum, sich im Profikader von Trainer Christian Streich zu etablieren. Schließlich hat er genau davon immer geträumt: einmal Bundeligaprofi sein. Er hat sich von seinen Verletzungen nicht zurückwerfen lassen. Auch nicht im Juni 2020, als er in seiner Heimatstadt München in Streichs Kader stand. Dort beim FC Bayern, wo er das Fußball spielen gelernt hatte. Doch dann verletzte er sich beim Aufwärmen, ein Sehnenriss verhinderte einen Einsatz in diesem für ihn so wichtigen Spiel. Er hat sich nicht runterziehen lassen.

Seinen ehemaligen Trainer wundert das nicht: "Er war grundsätzlich immer schon ein sehr meinungsstarker Spieler", sagt Steinberger. "Er hat seine Meinung immer klar vertreten. So schade Verletzungen oft sind - mental wird man als Spieler stärker, wenn man diese Verletzungen überwindet."

Starke Konkurrenz im zentralen Mittelfeld

Tempelmann hat auf seiner Spielposition mit dem immer gesetzten Nicolas Höfler und 10-Millionen-Neuzugang Baptiste Santamaria starke Konkurrenz, doch sowohl sein ehemaliger Trainer als auch sein aktueller, Christian Streich, glauben an seine Chance, sich auf der Sechserposition zu behaupten. Falls es da nicht klappen sollte, unter Steinberger hat Tempelmann aus der Not heraus auch schon Innenverteidiger gespielt und es "trotz seiner Größe sehr gut gemacht."

Lino Tempelman darf sich berechtigte Hoffnungen machen, am Sonntag im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (15:30 Uhr) wieder auf Einsatzzeit zu kommen. Falls nicht, wird er auch nicht verzweifeln. Tempelmann ruht in sich und weiß, was er will. "Er ist ein Charakterkopf", sagt Jugendtrainer Steinberger. "Er ist nicht immer ganz einfach, aber nur mit Schwiegermamas Lieblingen gewinnt man im Fußball auch nichts. Auf dem Platz ist es schon ganz hilfreich, wenn man da seinen eigenen Kopf hat."