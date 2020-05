DFL-Vizevorstand Oliver Leki hat im SWR Fernsehen Klartext geredet. Bundesliga-Fußball vor dem 30. April ist für den Finanzvorstand vom SC Freiburg utopisch.

Ein paar Stunden, nachdem die Bundesregierung gemeinsam mit den Ministerpräsidenten am Sonntag die neue klare Linie im Kampf gegen Corona fest gelegt hatte, sitzt Oliver Leki im SWR Fernsehstudio und wirkt irgendwie erleichtert. "Es ist richtig und wichtig, die nächsten zwei bis drei Wochen konsequent zu sein. Egal ob Fußball oder nicht Fußball." Und klar ist damit auch: Der 2. April, von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) bislang als eigentliches Ende der Bundesliga-Zwangspause auserkoren, ist längst nicht mehr haltbar. Schon eher der 30. April, wie zum Beispiel auch in der Premier League anvisiert.

"Der 30. April scheint mir der frühestmögliche Termin zu sein, um wieder an Spielbetrieb denken zu können." Oliver Leki, DFL-Vize im SWR Fernsehen

Professor Dr. Geißler: "Realistisch, wenn...."

Professor Dr. Michael Geißler ist Experte für Infektionskrankheiten. Sein Stuhl im SWR-Fernsehstudio steht in sicheren eineinhalb Metern Entfernung von Leki. Auf die Frage, ob der 30. April nicht immer noch viel zu früh sei, um an Fußball zu denken, antwortet er vorsichtig optimistisch. Es könne realistisch sein, wenn alles so verlaufe, wie erhofft. "Wenn alle Maßnahmen nicht nur zu einer relevanten Abflachung der Neuinfektionen, sondern eben auch zu einem Rückgang führen." Ob dem so ist, wird in Zwei-Wochen-Intervallen überprüft. Im besten Fall, so Geißler weiter, "kann es sein, dass man über Geisterspiele nachdenkt!".

Geisterspiele als Schadensbegrenzung

Oliver Leki ist nicht nur DFL-Vize, er ist vor allem Finanzvorstand von Fußball-Bundesligist SC Freiburg. Eine "konkrete Stresssituation" nennt Leki die aktuelle Lage für den Verein. Aber er versichert auch, dass Mitarbeiterentlassungen aktuell kein Thema seien. "Zum Jahresende hin wird es richtig schwer!" Wirtschaftliche Solidarität, erklärt Leki, sei dann schier unmöglich: "Das ist wie bei jedem Unternehmen: wenn sie ihr Produkt nicht mehr anbieten können, dann hält das kein Wirtschaftsunternehmen der Welt aus." Keine Fußballspiele bis Jahresende sind Lekis "Horrorszenario". Sein Gegenrezept: "Wir arbeiten daran, wie wir wieder Fußball spielen können." Die realistischste Lösung: Geisterspiele!

"Konzentrierte Spieltage" im Mai und Juni?

Dass es also in Oliver Lekis Kopf rattert, ist verständlich. "Wenn wir im Mai und Juni mit einem sehr engen Zeitplan spielen, dann wäre es möglich, die Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen." Dank der EM-Verlegung wäre dies jetzt möglich. Nach dem 30. Juni könnte es aufgrund auslaufender Spielerverträge problematisch werden. "Das wäre also aus Sicht der Liga der ideale Zeitraum!" Und würde ganz nebenbei die Finanzkraft retten. Alles ohne Zuschauer versteht sich.

Professor Dr. Geißler hat bis dahin aufmerksam zugehört. Und sendet aus eineinhalb Metern Sicherheits-Sitzabstand noch einmal eine klare Botschaft: "In den nächsten zwei bis vier Wochen sehe ich noch keine Geisterspiele!" Aber der Chefarzt der Inneren Abteilung des Esslinger Klinikums bleibt dabei vorsichtig optimistisch: "Wenn wir danach sehen, dass wir früh genug dran sind, sollte man zumindest über die Durchführung von Geisterspielen diskutieren!" Dass der Professor sich am Ende noch als Freiburg-Fan outet, bleibt zwar nur eine Randnotiz, lockert aber die Ernsthaftigkeit einen Moment lang auf. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.