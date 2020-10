per Mail teilen

Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim verbietet dem SC Freiburg, zu wichtigen Zeiten im neuen Stadion Fußball zu spielen. Doch schnell kommen Zweifel auf: Der Gerichtsbeschluss könnte auf veralteten Lärmschutzwerten beruhen.

Der Stürmer läuft aufs Tor zu, er braucht nur noch zu schießen und dann … stolpert er. So oder so ähnlich dürfte sich ganz Fußball-Freiburg mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs gefühlt haben. Das neue Stadion, Kosten: gut 130 Millionen Euro. Schon in der kommenden Saison soll es eingeweiht werden. Und es soll zu laut sein für die Nachbarn, sagen die Richter. Die Konsequenz: Erstmal keine Fußballspiele nach 20 Uhr. Und sonntags darf der Ball auch zwischen 13 Uhr und 15 Uhr nicht rollen.

Doch schon nach wenigen Stunden werden Zweifel laut: Vieles deutet darauf hin, dass die Gerichtsentscheidung auf veralteten Lärmschutzwerten beruht. Seit 2017 dürfen Sportanlagen lauter sein als davor. Das könnten die Richter an der entscheidenden Stelle übersehen haben. Mittlerweile ist bekannt: Das Gericht will ausführlich prüfen, ob Fehler gemacht wurden. Ein Dementi klingt anders.

Eine herbe Blamage für das Gericht

Sollte es so sein, wie es scheint – es wäre eine herbe Blamage für das Gericht. Denn wer vor Gericht für sein Recht streitet, der muss sich auf die Richter verlassen können. Das heißt nicht, dass ihre Entscheidungen nicht kontrovers sein dürfen. Viele Vorschriften kann man so auslegen oder so. Es heißt aber, dass Richter ihr Handwerkszeug kennen müssen. Dass sie wissen müssen, wann welche Vorschrift greift. Und dass sie genau hinsehen müssen.

Und dennoch lautet meine Empfehlung: Haltet den Ball flach! Wo Menschen arbeiten, passieren nun einmal Fehler. Und auch die Justiz ist da keine Ausnahme. Wichtig ist der richtige Umgang: Fehler offen eingestehen und sie schnellstmöglich aus der Welt schaffen. Das erwarte ich jetzt auch im Streit um das Freiburger Stadion: Bis zur Eröffnung ist ja noch ein Bisschen Zeit.