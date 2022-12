Spieler des SC Freiburg auch in der Kicker-Rangliste top

Die Spieler des Bundesliga-Zweiten SC Freiburg sind im ersten Teil der renommierten Kicker-Rangliste an Weihnachten wie in der Bundesliga weit vorne plaziert.

Sie ist eine mediale Legende wie das "Tor des Monats" der ARD-Sportschau oder die "Torwand" im ZDF-Sportstudio: Die renommierte "Rangliste" des Fußballmagazins Kicker bietet schon seit Jahrzehnten einen begehrter Blickfang und Einordnung für Spieler, Fans und Funktionäre, und sie ist auch für den Marktwert ein wichtiger Fingerzeig. In der Diskussion der Platzierungen immer auch umstritten, Im Positiven wie im Negativen. Und meistens ist die Plazierung der einzelnen Spieler auch ein Spiegelbild der aktuellen Bundesliga-Tabelle.

So auch im ersten Teil der an diesem Donnerstag veröffentlichten Winter-Rangliste der bisherigen Bundesliga-Vorrunde: Bei den Torhütern und Innenverteidigern sind die Profis des Tabellenzweiten SC Freiburg ganz weit vorne mit dabei.

Mark Flekken auf Platz sechs

Bei den Torhütern steht Mark Flekken auf einem starken sechsten Platz in der Rubrik "Internationale Klasse", direkt vor Nationaltorhüter Manuel Neuer, der nicht nur bei der WM in Katar gewisse Probleme hatte. Flekken wird als "der große Rückhalt des SC Freiburg" beschrieben, "der nur aufgrund fehlender Lobby nicht in den WM-Kader der Niederlande berufen wurde", so die Analyse des Kicker. Flekkens Stärken: Er strahle Sicherheit aus und habe große Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß.

Mark Flekken ist Freiburgs Nummer eins picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Ex-VfB-Keeper Kobel ist Spitzenreiter

Als Top-Torhüter der Vorrunde steht Ex-VfB-Keeper Gregor Kobel erstmals auf Platz eins und in der "Internationalen Klasse", vor Yann Sommer und Vorjahressieger Kevin Trapp. Der Schweizer Kobel im Gehäuse von Borussia Dortmund habe dafür gesorgt, so der Kicker, dass der BVB "nicht noch schlechter dasteht".

Aus dem Südwesten wird von den Bundesligatorhütern nur Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim in der "Nationalen Klasse", der dritten Kategorie der Rangliste geführt. Er steht auf Rang elf der Bundesliga-Keeper und sei "der Mr. Zuverläsig der TSG Hoffenheim".Die Kategorie "Weltklasse" wurde bei den Torhütern diesmal nicht besetzt.

Der Mainzer Torhüter Robin Zentner und VfB-Keeper Florian Müller haben es nicht in die Rangliste der Top-Keeper geschafft.

Matthias Ginter ist zweitbester Innenverteidiger

Bei den Innenverteidigern der Bundesliga war mit Bayern-Abwehrchef Dayot Upamecano nur ein Spieler besser platziert als Freiburgs Matthias Ginter. Rang zwei für Ginter in der "Internationalen Klasse", das ist top: Bayern vor Freiburg - wie in der Tabelle. Die Rückhol-Aktion des Nationalspielers in den Breisgau erwies sich schon in der Vorrunde als Volltreffer für den Sport-Club. Ginter habe, so der Kicker, "die Erwartungen in seiner Heimat übertroffen, ist mit 28 Jahren in der Form seiner Karriere und ist mit wettbewerbsübergreifend vier Toren und vier Vorlagen offensivstark wie lange nicht".

Hoffenheims Kabak eine Verstärkung

Auf Platz zehn der Bundesliga-Innenverteidiger und in der "Nationalen Klasse" wurde Ozan Kabak eingeordnet. Der junge türkische Neuzugang der TSG Hoffenheim, auch er ein früherer Stuttgarter, "entpuppte sich als die erhoffte Verstärkung". Der bullige Kabak bringe die "so ersehnte Körperlichkeit in die Hoffenheimer Defensive ein", schreibt der Kicker.

Ozan Kabak von der TSG Hoffenheim IMAGO Imago

Ebenfalls noch den Sprung in die "Nationale Klasse" und damit in die neue Rangliste schaffte Matthias Ginters Freiburger Nebenmann Philipp Lienhart. Er steht auf Platz 14. Auch der Österreicher war "ein Faktor für die stabile Freiburger Defensive, die in der Liga achtmal und in der Europa League dreimal zu Null spielte". Innenverteidiger von Mainz 05 und des VfB Stuttgart sind in der aktuellen Winter-Rangliste nicht vertreten.

Nico Schlotterbeck nicht in der Rangliste

Erstaunlich, dass mit Nico Schlotterbeck sogar der bestplatzierte Innenverteidiger der vergangenen Saison in der Winter-Rangliste komplett fehlt. Über den Ex-Freiburger und jetzigen Dortmunder urteilt der Kicker: "Den mehreren schwachen Auftritten im BVB-Trikot folgte ein noch schwächerer für die DFB-Elf beim WM-Auftakt gegen Japan". Die weiteren Kategorien der Spieler werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

Ab Januar gibt es dann schon wieder Gelegenheit zum Bessermachen. Mit dem Re-Start der Bundesliga beginnt auch das neue Spiel für die nächste Rangliste im Sommer 2023.