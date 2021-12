Zwischen Freiburger Bescheidenheit und ambitionierten Zielen: Kevin Schade

Er ist gerade 20 Jahre alt geworden, hat bereits zehn Spiele in der Bundesliga bestritten und will noch viel mehr erreichen: SC Freiburg-Stürmer Kevin Schade. Im Interview mit SWR Sport spricht er über seinen Weg in den Profifußball.

"Du" oder "Sie" zu Cheftrainer Christian Streich? Der Coach des SC Freiburg hat es seinen Spielern freigestellt. Doch Nachwuchsstürmer Kevin Schade ist die Sache noch nicht so ganz geheuer. Darum mogelt er sich im täglichen Training lieber drumherum: "Ich traue mich nicht, den Trainer zu duzen. Ich weiß nicht, ob man es darf. Ich sage Sie oder einfach Trainer", erzählt Schade im Interview mit SWR Sport.

Dennoch fühlt sich der 20-Jährige von seinem Mentor wahrgenommen: Mit seiner positiven Art nehme er ihm die Aufregung vor jedem Spiel. "Er ist ein spezieller Trainertyp", sagte Schade. "Jedes Mal wenn ich spiele, gibt es mir das Gefühl, dass er mir vertraut. Und das ist wichtig für mich."

Der Durchbruch beim FC Freiburg

Wie bei seinem Bundesliga-Debüt: Es war der 21. August diesen Jahres, als Nachwuchsspieler Kevin Schade beim Heimspiel seines SC Freiburg gegen Borussia Dortmund auf der Bank saß und sich fragte, ob er denn eingewechselt werden würde. "Und dann kommt der Moment, in dem der Trainer sagt: Kevin, auf geht’s! Dann denkt man über nichts mehr nach, ist fokussiert und realisieren kann man das erst nach dem Spiel."

Aber Schade war in der Bundesliga angekommen und es folgten bislang neun weitere Einsätze. Es dauerte auch nicht lange und er debütierte für die Deutsche U21-Nationalmannschaft und schoss im Spiel gegen Israel sein erstes Tor.

Die letzten Monate waren rasant und ich hätte selbst nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und es soll noch weiter nach oben gehen.

Kevin Schade spielt sich in den Fokus anderer Vereine

Dass Kevin Schade ein Spieler mit großem Potential ist, haben auch andere Vereine mittlerweile mitbekommen. So sollen Topklubs aus dem In- und Ausland Interesse an dem 20-Jährigen haben. Aber erst Ende November verlängerte Schade seinen Vertrag beim SC Freiburg und fühlt sich mit dieser Entscheidung wohl: "Ich weiß, dass ich noch ein bisschen Zeit brauche, bis ich oben konstant mitspielen kann. Deshalb glaube ich, dass es richtig war, hier zu verlängern."

Über Babelsberg und Cottbus zum SC Freiburg

Schade spielte zunächst in seiner brandenburgischen Heimat beim SV Babelsberg 03, wo sich Nachwuchsleiter Matthias Boron noch gut an den talentierten Jungen erinnern kann: "Eigentlich war relativ schnell klar, dass wir ihn hier nicht lange halten können, weil er zu viele gute Eigenschaften hat, die für andere Vereine interessant sind". Und so kam der Wechsel zum Regionalligisten Energie Cottbus, bevor er dann 2018 von den Freiburgern entdeckt wurde. Schade wurde dort schnell zum Stammspieler – zuerst in der U19 und ab der Saison 2020/21 bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg in der Regionalliga Südwest.

Weggefährte beim SC Freiburg

In Freiburg traf er auch auf Kimberly Ezekwem. "Wir waren zusammen in einer Klasse auf der Freiburger Fußballschule, haben zusammen gewohnt und auch zusammen trainiert, haben also den ganzen Tag miteinander verbracht. Wir sind beste Freunde", sagt Schade. Doch im Gegensatz zu Schade wartet der 20-Jährige Linksverteidiger noch auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz.

Schade ist noch lange nicht am Ziel

Schade profitiert von seiner Schnelligkeit, die Christian Streich als "Waffe" bezeichnet. Doch bei all dem Lob weiß Kevin Schade, dass er noch lange nicht am Ziel ist: "Ich habe gerade mal zehn Bundesliga-Spiele. Es gibt Spieler, die haben 250 Spiele in der Bundesliga gemacht. Für zehn Spiele war es gut, aber da geht noch mehr." Wenn er die 250 irgendwann mal voll hat, ist das mit dem "Du" bestimmt kein Thema mehr.